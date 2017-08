Sigue el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado

Por tercera vez en el mes, la Plaza Mitre recibió en la tarde de ayer a decenas de vecinos que se congregaron para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desparecido tras un operativo policial llevado a cabo por Gendarmería Nacional a comienzos de mes en la comunidad mapuche de Pu Lof, en Cushamen, Chubut.

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, fue la frase que sintetizó el reclamo. Un reclamo que reverbera en distintos puntos del país, donde miles de personas se unen para pedir el esclarecimiento del preocupante hecho. ¿Dónde está Santiago Maldonado? se preguntan las redes sociales, los medios de comunicación y la calle.

En la tarde de ayer, la Plaza Mitre y los vecinos allí reunidos también se lo preguntaron junto a distintas organizaciones políticas, Derechos Humanos y estudiantiles (como la Federación de Centros de Estudiantes de Zárate, en su función de convocante al acto).

En diálogo con LA VOZ, el presidente de la Juventud Nuevo Zárate, Guillermo Colella, detalló: “Los chicos de la Federación de Centros de Estudiantes hicieron un texto para dejar en claro las diferencias del caso de Santiago Maldonado con el de Jorge Julio López. Por Julio López también se lucha, también se pide, pero debemos tener en cuenta que López era un testigo clave en el caso Etchecolatz, hoy por hoy no sabemos su paradero ni quien se lo llevó. A Santiago se lo llevó la Gendarmería, es una desaparición forzada. El Estado es responsable, el Estado se lo llevó. Queremos que no se mezclen los argumentos para que no se usen de manera malevolente”.

Al respecto, sostuvo que las acciones de la actual gestión de gobierno a nivel nacional, denotan en medidas como el “2×1”, o la criminalización de las protestas, una clara línea: “Se quiere plantear un cambio paradigmático, no es solo un revisionismo histórico, quieren cambiar la moral de la sociedad. La lectura que hacemos es que el gobierno comienza a acusar a los ciudadanos que luchan por sus derechos de ser terroristas, subversivos, para aplicar mas mano dura. Vamos a estar denunciando todas las semanas que esto no fue casualidad”.

En lo que respecta a la respuesta de la comunidad en el reclamo público, expresó: “Me alegra ver a la ciudadanía presente, activa, acá se dejan de lado las banderas partidarias y se luchan por los derechos universales, en el caso de Santiago, el derecho de saber dónde está”.