Concejal oficialista y funcionarios también respondieron a las acusaciones por los terrenos de la Costanera

El cruce mediático entre el intendente Osvaldo Cáffaro y Julián Guelvenzú por la causa judicial referida a la titularidad del predio ubicado frente al ex balneario municipal, continuó en la jornada de ayer, con la incorporación a la escena de los funcionarios Pablo Giménez y Aldo Morino, y el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, quienes brindaron una conferencia de prensa sobre el tema.

“No es una cuestión personal, somos parte de un equipo que ha venido a transformar la ciudad y como en cada cuestión somos responsables de nuestras acciones y en esto hay un total acompañamiento al Intendente que sigue transformando la ciudad junto a los vecinos”, comenzó su alocución Ariel Ríos, y disparó contra el candidato de Cambiemos: “Las cosas que dijo Guelvenzú son inexactas, falaces. Hay muy poco que decir cuando uno se topa con la realidad concreta. Hay algo que es contundente, que es un lugar público, de esparcimiento, es una plaza. No pudo demostrar lo que quiere él y su espacio político”.

Siguiendo la línea discursiva del Jefe Comunal, Ríos reafirmó la idea de la existencia previa de un asentamiento en el predio en disputa, que luego devino en la formación de un espacio verde. “Yo fui custodio de los espacios públicos, eso es una plaza y el Estado Municipal siempre tuvo participación en su mantenimiento. Se dicen palabras que no tienen sustento, que no tienen credibilidad”, agregó.

En lo que respecta al proceso judicial, aseguró que tanto él, como el resto de los citados a indagatoria, siempre se mantuvieron a disposición de la Justicia. “Si nos citan vamos a ir, no tenemos nada que ocultar y damos la cara. Estamos confiados y acompañados por la ciudadanía”. Por otra parte, también desmintió las declaraciones de Guelvenzú, quien lo acusó de expulsarlo del terreno en cuestión con una topadora: “Nunca tuve la oportunidad de manejar ninguna maquina, eso es una falacia, una cuestión vacía. Acá hay un privado que quiere privilegiar sus intereses”.

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos Aldo Morino contradijo las declaraciones del candidato a concejal en referencia a los espacios públicos, y detalló: “En Zárate tenemos la suerte de tener un acondicionamiento de la avenida Costanera, el Parque Urbano. Cuando iniciamos la gestión teníamos aproximadamente 600.000 m2 de espacios verdes, hoy tenemos más de 1.200.000m2”.

Además, en sus palabras defendió la posesión del predio a nombre de la Municipalidad, escriturado por la Escribanía General de Gobierno.

“Estas causas habían sido paralizadas por dos fiscales porque no encontraban un delito y no se habían producido las pruebas. Se retoma ahora, en un momento político especial, donde el Intendente es citado a indagatoria el 6 de septiembre en las postrimerías de las elecciones, evidentemente hay una intencionalidad de causar un perjuicio político. Me preocupa que él afirma que todo lo que venía manejando la Justicia anterior era poco claro y confuso, debe repensar estas declaraciones porque él es un abogado, está matriculado en el Colegio de Abogados, y está poniendo en tela de juicio la Justicia y la bonhomía que integran el departamento judicial”, sentenció.

Asimismo, Morino volvió a arremeter contra las intencionalidades de la causa y declaró: “Hoy si hay una incidencia política en la Justicia, esto tiene un tufillo político. Acá el espacio público está siendo ocupado por el Municipio, por el vecino. Ellos tal vez privilegian otro tipo de emprendimientos”.

Al respecto, Pablo Giménez fue contundente en sus declaraciones, y puntualizó: “Nos citan a indagatoria en pleno proceso electoral, con todas fechas que empiezan la semana que viene, antes de las elecciones; es la primera vez en democracia que se cita a un intendente en instancia indagatoria en el ejercicio de sus funciones, eso es bastante grave”.

Desde lo personal, el funcionario se confesó tranquilo, “porque esta causa está agarrada con alambre, es muy fácil para nosotros defender lo que hicimos, porque estamos defendiendo una plaza. Si le tengo que contar a mis nietos que nos pasó en el año 2017, les voy a decir que tuve una imputación por defender una plaza”.

En la misma sintonía que el Intendente, Giménez disparó contra la fiscal Dra. Irene Molinari: “Hay otra denuncia que se realiza contra la fiscal que tiene una vinculación con el intendente de Campana, el esposo es funcionario de Cambiemos dentro del Gobierno de Abella. Suponemos que detrás de esta trama política, está la prenda que se necesitaba para que califique otro fiscal para desplazar a la fiscal Maero”.

Finalmente, rescató la acción de Cáffaro de comunicar la situación a través del video difundido, y opinó que “el proceso judicial es tan endeble que se cae después de las elecciones; aunque siempre cae la posibilidad que entre en un proceso y se le dicte una prisión, como a cualquier vecino”.