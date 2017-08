Conflicto laboral en Papelera del Plata por el despido de trabajadores

El sindicato de Trabajadores de la Industria del Papel, Cartón y Químicos denunció que la empresa Papelera del Plata despidió a un grupo de 25 trabajadores que se enteraron cuando fueron “obligados a retirarse de sus puestos de trabajo por la seguridad privada” de la fábrica; así lo indicó el secretario general, Claudio Urquiza en una nota enviada ayer al ministerio de Trabajo pidiendo la urgente intervención del organismo y de su titular, Leonardo Pastor.

“A las 11 de la mañana la empresa procedió a conminar a un grupo de trabajadores convencionados del sector `Conversión´ haciéndolos retirar de sus puestos de trabajo y del establecimiento mismo sin motivo ni explicación alguna mediante la utilización de la fuerza de la seguridad privada”, confirma el sindicato.

“La insólita e ilegal conducta empresaria rompe la paz social de la zona y obligar a esta organización sindical a adoptar todas las medidas legítimas de acción directa, las que se mantendrán hasta que dichos trabajadores sean reincorporados a sus tareas normales y habituales”, agrega la nota dirigida a la delegación local del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. “Por las razones expuestas, haciendo expresamente responsable a la empresa por el rompimiento de la paz social, es que solicito su urgente intervención con expresa habilitación de días y horas inhábiles ordenando la reincorporación a sus puestos de trabajo de los trabajadores que fueran externados de la empresa”, cierra la nota.

Mañana jueves el conflicto continuará en varios lugares; por un lado autoridades del ministerio de Trabajo se harán presentes en la planta a partir de las 8:30 para interiorizarse de la situación “in situ” y luego proponer una audiencia en la delegación local. También se espera que se hagan presentes autoridades de la CGT Regional Zárate- Campana.

Por otro lado, un grupo de trabajadores se hará presente en el Concejo Deliberante para plantear la problemática ante los concejales y en virtud de la realización de la décima sesión pública ordinaria.

Municipio recibió a dirigentes del Sindicato del Papel

El Secretario de Gobierno municipal, Rosario Bay recibió en su despacho a dirigentes del Sindicato del Papel Cartón y Químicos, quienes informaron sobre la situación en la empresa Papelera del Plata, donde se produjo el despido de 25 trabajadores.

Los dirigentes papeleros denuncian que existe una oculta maniobra de flexibilidad laboral y que hace tiempo que la empresa tiene la intención de avanzar sobre los derechos laborales y los acuerdos internos establecidos.

El Secretario de Gobierno no dudó en calificar la acción de la empresa “en la misma sintonía del plan económico del gobierno nacional, antipopular y antiobrero”, y agregó: “Esta gestión del intendente Cáffaro sabe de qué lado tiene que estar y así lo demostró en todos los conflictos laborales”.

El jueves los trabajadores se dirigirán al Concejo Deliberante para hablar con los ediles.

El FIT repudió los despidos

Por su parte el Partido Obrero, que conforma el Frente de Izquierda y de los Trabajadores repudió los despidos mediante un comunicado. “Desde fines de 2016 Papelera del plata dejó entrever su intención de reducir y flexibilizar plantel anunciando `recambio tecnológico´ que significa; reducción de personal. Las líneas señaladas eran las ya afectadas 60 y 70 y ayer despidió a estos compañeros, alrededor de 50, por `bajo rendimiento´ más dos compañeros del sector de `Producción de pasta´ por motivos desconocidos. Aunque no hay comunicaciones formales, ya han sido anoticiados. La empresa pretendía trabajar reduciendo plantel y el rechazo de los trabajadores derivó en una conciliación obligatoria de 15 días (sin conflicto planteado de por medio) que no se utilizó para preparar a los compañeros ante un eventual conflicto efectivo. A esto se suma la falta de pago desde agosto de una parte de los adicionales de empresa, que al plantearse una paritaria en cuotas quedó en el olvido y solo hay presentada una denuncia en el ministerio, el mismo que beneficia a la empresa con conciliaciones que dilatan cualquier medida de los papeleros. El papelero ha demostrado predisposición a la lucha con un paro arrancado desde abajo, en abril de 2015, por falta de pago y no se debe abandonar en esta lucha el reclamo por la deuda en los adicionales. En cambio la empresa ha anunciado su intención de ajustar aún más si los obreros no aceptan su propio despido para mantener la fuente de trabajo; retiros “voluntarios”, persecución a activistas y flexibilización en general: la reforma laboral que exige el arco empresarial”, expresó el sindicato mediante un comunicado.