Inseguridad: “Por el puente de Mitre y Pividal no se puede transitar más”, dicen taxistas

Desde principios de año que la Asociación de Taxistas de Zárate está reclamando más seguridad en virtud de poder trabajar más tranquilos en horas nocturnas y de no ser “blanco fácil” de delincuentes diariamente.

Elaboraron un petitorio, respaldado por más de 4 mil firmas, y se lo entregaron al intendente en abril.

En esa carta exigían a que se gestione la instalación de más comisarías para Zárate y que mejore la seguridad en todo el distrito, realizando operativos y optimizando los recursos que tiene la Secretaría de Seguridad para coordinar todas las fuerzas de seguridad.

Sin embargo nada ha sucedido hasta el momento para la asociación de taxistas; “la presencia de Prefectura Naval y del Grupo de Apoyo Departamental está pero eso, por sí solo, no mejora la seguridad. Las cámaras tampoco. Hay que tener otra predisposición desde la municipalidad para escuchar al vecino lo que dice y denuncia, se necesita más coordinación y actuar en puntos estratégicos donde el delito está presente. No hay que ser muy sabio para darse cuenta que en el puente de Pividal y Mitre no se puede transitar más y hay que poner allí un puesto de vigilancia. La última vez a un compañero lo apedrearon y esto no puede ser así, es una obra nueva que debería mejorar la calidad de vida de todos pero hoy es una zona muy conflictiva en materia de seguridad”, expresó Héctor Acosta, de la Asociación de Taxistas de Zárate (A.T.ZAR). “Los hechos que allí suceden dan la pauta que allí, en esa zona, debe instalarse una comisaría o una dependencia policial. De noche, por esa zona, ya no se puede circular y hace menos de dos meses que la inauguró el propio municipio”, agregó el taxista.

“Volvemos a repetir que no nos interesan las diferencias políticas que hoy existen entre la gobernadora de la provincia y el intendente; por eso no estamos pidiendo una locura, simplemente más comisarías. Aparte el problema de la inseguridad lo tenemos en Zárate, entonces debe hacerse cargo el gobierno municipal. Evidentemente por los hechos crecientes en las últimas semanas, no debe ser una preocupación central de este gobierno”, concluyó el taxista.

El petitorio

El documento entregado al intendente contenía tres puntos básicos, en principio la realización de operativos dinámicos; que se construyan tres comisarías más, dos en Zárate y otra en Lima, contando cada una de ellas con cuatro móviles y dividiendo su zona de influencia en cuatro cuadrículas. Y en tercer orden la confección de un registro de postulantes ciudadanos, jubilados de las fuerzas de seguridad, para que aporten su experiencia operativa ante la falta de capacitación de la Policía Local, algo advertido por el propio gobierno provincial. “Sr. Intendente y Sres.Concejales; solamente apelando al sentido común nos hace pensar que tenemos una sola comisaría para cuidar a 140 mil habitantes, contando en este año con un prespuesto de 1.090 millones de pesos, esperamos que estén a la altura de las circunstancias y nos den una respuesta urgente”, dice la nota presentada a principios de año pero que aún no ha tenido una respuesta concreta de parte de los tres niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional.