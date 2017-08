Náutico Zárate confirmó las embarcaciones para la Regata Oficial en Mendoza

Se aproxima un nuevo final de la temporada nacional de remo, quedan sólo tres fechas para el cierra del año y nuevamente el equipo de federados del club Náutico Zárate buscará obtener un nuevo Premio de Honor y Gallardete de la Liga Naval.

El próximo fin de semana se llevará a cabo en la Pista de Remo Parque General San Martín, ubicada en el Club Mendoza de Regatas, un nueva competencia organizada y fiscalizada por la Comisión de Regatas Internacional del Centro Oeste (CRICO).

Estas serán las embarcaciones y deportistas que dirán presente:

Single Menor Masculino: L. Fajardo

Cuádruple Par Menor Masculino: N. Romay, J. García, S. Fajardo y F. Silva

Dos sin Menor Masculino: M. Roggi y F. Decilio

Dos sin Menor Damas: S. García y M. Hughes

Single Junior Masculino: M. Butuz

Dos sin Junior Masculino: Franco Calvo y Lautaro Barrios

Cuádruple Par Junior Masculino: Franco Calvo, Lautaro Barrios, A. García y A. Gutiérrez

8 Junior Masculino: Franco Calvo, Lautaro Barrios, A. García, A. Gutiérrez, R. Esquitin, L. Fajardo, S. Fajardo y F. Silva. Tim: F. Barrios

Single Junior Damas: B. Galop

Single Junior Damas: C. Villavicencio

Dos sin Junior Damas: S. García y M. Hughes

Single Sub 23 Masculino: M. García

Dos sin Sub 23 Masculino: Franco Calvo y Lautaro Barrios

Cuádruple Par Sub 23 Masculino: K. Castrellón, M. García, E. Pires y S. Ramos

Single Peso Ligero Sub 23: K. Castrellón

Dos sin Sub 23 Peso Li-gero Masculino: S. Ramos y E. Pires

Single Peso Ligero Da-mas: E. Silvestro

Single Senior Masculi-no: A. Sierra

Single Peso Ligero Masculino: M. Cabrera

Single Peso Ligero Masculino: A. Sierra

Cuádruple Par Peso Ligero Masculino: M. Cabrera, S. Ramos, E. Pires y M. Butuz. Sup: M. Roggi

Single Senior Damas: R. Galop

Dos sin Senior Damas: S. García y M. Hughes

Cuádruple Par Senior Damas: E. Silvestro, R. Galop. B. Galop y S. Conte

Single Peso Ligero Damas: C. Villavicencio

8 Senior Masculino: S. Ramos, M. Cabrera, L. Barrios, M. Sosa, M. García, E. Pires, A. Guitérrez y F. Calvo. Tim: F. Barrios

Un Par Cadete Masculino: L. Arletaz

Doble Par Cadete Masculino: L. Ponce y L. Arletaz

Los dirigidos por Guillermo Guerci estarán presentes con una numerosa delegación, teniendo a 28 embarcaciones, que buscarán obtener buenos resultados y seguir sacando diferencia de cara a la obtención del Gallardete y Premio de Honor.