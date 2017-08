Tomas Mc Nally fue campeón provincial en las Olímpídas Matematicas

La semana pasada el joven Tomás Mc Nally se consagró nuevamente campeón en la categoría “Nivel II” de las Olimpíadas Matemáticas Argentinas (OMA), realizada en el Hotel Antártida de Mar del Plata.

Tomás representa al Instituto José Manuel Estrada de nuestra ciudad y fue acompañado por la directora, Griselda Fleger. “Nos preparamos mucho para estas instancias, no solamente es la pasión por las matemáticas sino también mucho estudio. Este año nos preparó Ailén Russo, una ex alumna de la institución que cumplirá ese rol y para nosotros es muy importante”, expresó Tomás a LA VOZ.

Hace seis años, desde el nivel primario, que el joven zarateño representa a la institución educativa local. El primer año obtuvo una mención nacional y provincial; en el segundo una mención en el provincial y campeón en el certamen nacional; el tercer año fue segundo en el provincial y recibió una mención nacional, en el cuarto año no tuvo distinciones y el año pasado fue campeón provincial y obtuvo una mención en el Nacional. Además el año pasado recibió una mención especial a nivel internacional. Este es el sexto año en el que participa y Tomás ha comenzado con el “pie derecho”.

“Para nosotros es un orgullo que Tomás represente a la institución. He tenido la oportunidad de acompañarlo el año pasado en Córdoba, en las instancias nacionales, y ahora en Mar del Plata, en las provinciales. A mí me emociona mucho ver el ambiente en el que se desarrolla estas olimpiadas porque son una multitud de chicos hablando de matemática, la camaradería que se genera y que todos no compiten entre ellos sino contra un problema, tratándose de superarse entre ellos”, expresó la directora del establecimiento, Griselda Fleger.

El día de la premiación, la organización de las olimpíadas seleccionó a nueve chicos, tres de cada nivel, para que expliquen en el escenario los problemas resueltos y, en el nivel 2 al cual pertenecía Tomás eligen uno en función al método aplicado y, precisamente, eligieron al elaborado por el joven zarateño.

EL APOYO DE LA FAMILIA

Otro de los pilares que tiene Tomas en estas instancias, además del apoyo institucional del colegio, es la contención familiar. “Tratamos siempre de estar con Tomás y de involucrarnos en la educación como podemos. Yo he asumido funciones en la Fundación Estrada y tratamos, siempre, de estar junto a él y en su formación. Para nosotros es muy gratificante dado que a él le gusta mucho participar y compartir con otros chicos este tipo de experiencias”, concluyó el padre de Tomás, Guillermo McNally.

INSTANCIA REGIONAL DE OMA

Lo que resta para Tomás es la participación, el próximo 6 de septiembre, en la instancia regional de la OMA a realizarse en la sede de la Universidad del Salvador de Pilar con el objetivo de clasificarse a la instancia nacional.