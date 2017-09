Cáffaro sobre la victoria de Cristina: “es un golpe muy duro para Cambiemos”

Finalmente, luego de varios días, se conocieron los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias en la Provincia de Buenos Aires, que dieron como ganadora a la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, quien superó a Esteban Bullrich por el 0,21%.

Así, la ex primer mandataria logró 3.229.194, (34,27%), mientras que el ex ministro de Educación, cosechó 3.208.870 (34,06%). De esta manera, la diferencia asciende a los 20.324 votos, que se reflejaron principalmente entre el electorado de La Matanza, donde se registró un contundente apoyo a la ex presidenta, siendo el distrito que se ubicó en el centro de la polémica durante los días posteriores a la noche del 13 de agosto, dado que el oficialismo se adjudicó la victoria, demorando el conteo total del escrutinio.

En diálogo con LA VOZ, el intendente Osvaldo Cáffaro se refirió a la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que “es un golpe muy duro para Cambiemos, se hizo lo que no se tendría que haber hecho”.

Medios de comunicación internacionales han calificado la elección como “insólita” dada las celebraciones llevadas a cabo por el presidente Mauricio Macri y su equipo; en este sentido, Cáffaro analizó: “Hubo una cuestión muy pedante, como festejar de antemano, sin importar que había mucha gente esperando el resultado de la elección, hacer una dosificación de las actas de escrutinio para que le dé un porcentaje a favor del gobierno”.

Además, aseguró que las acciones llevadas a cabo por el gobierno durante el proceso electoral “no le hacen bien a la democracia”.

“La gente los votó por un cambio y mayor transparencia, como ellos decían, por un país con pobreza cero, donde no iban a entrometerse en la Justicia, y vemos como un propio Juez de la Suprema Corte de Justicia fue puesto por decreto. Estamos viviendo una involución del sistema democrático, lamentablemente, estamos retrocediendo”, explicó el Jefe Comunal y cuestionó: “Es difícil vivir en una vida de ciencia ficción, que parece un cuento, y que en la realidad la cosa no está bien, no tiene globos de colores. Para lo electoral montaron un aparato mediático, con la tapa del diario donde decían que habían ganado, esa realidad virtual no se condice con la realidad especifica; hay responsabilidades compartidas, los grandes medios son responsables en igual o mayor parte. En este tiempo tenemos que leer no sólo lo que se escribe y escuchar no sólo lo que se dice, sino leer entre líneas lo que no se dice”.