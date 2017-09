Charla con Miriam Lewin en el Forum Cultural

El próximo sábado, desde las 18.30 horas, el en Centro Cultural “Tito” Alberti, la periodista, investigadora, escritora y testimoniante en los Juicios de la última dictadura, Miriam Lewin, compartirá sus experiencias y últimos trabajos.

En la charla, presentará el libro “Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos”, que describe el dispositivo ejercido para terminar con la vida y ocultar los cuerpos de cientos de víctimas en la República Argentina, durante la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Tanto en su trayectoria profesional como en las páginas de su libro, Lewin destaca y afirma constantemente su condición de mujer y, en consonancia, a lo largo de su libro anterior, “Putas y Guerrilleras”, Lewin analizó los delitos sexuales cometidos durante los secuestros y detenciones en la dictadura a partir del testimonio de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA.

En la publicación, la periodista explica cómo, en aquella época, esas jóvenes irreverentes eran tildadas de prostitutas por oponerse al modelo establecido de mujer obediente y sumisa; además, también desarticula el mecanismo perverso por el cual las víctimas de abusos sexuales no llegaban a asumirse como tales, en una alteración de las víctimas y victimarios. Al respecto, sostiene Lewin: “En los medios sigue presente esta operación de juzgar a la víctima en los casos de violencia de género, de juzgar a la mujer: ‘Por qué usó pollerita, qué hacía ahí, por qué salió borracha, cómo se le ocurre volver sola a esa hora, a dónde estaba la madre que no la cuido’. Siempre se culpabiliza a la chica. En estos crímenes de género siempre es la mujer la que tiene que demostrar que es inocente, que ella no provocó, que ella no dijo que sí”.

La iniciativa, propone un recorrido por estos trabajos junto a sus vivencias y experiencias, bajo el lema “Mujeres, memoria y genocidio”. El evento estará organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de sus Departamentos de Derechos Humanos y Género y Familia.