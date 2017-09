El Ministerio no intervino y sigue el conflicto por 27 despidos en Papelera del Plata

El conflicto laboral en la empresa Papelera del Plata por el despido de 27 trabajadores adquiere una nueva tensión tras la jornada de hoy jueves. Estos empleados fueron despedidos el miércoles por la mañana, luego de que la seguridad privada de la empresa los obligue a retirarse de la planta ubicada en el Parque Industrial local, de acuerdo a lo ratificado por el propio sindicato.

Lo primero que el gremio aclaró es que el Ministerio de Trabajo bonaerense no ha dictado la conciliación obligatoria, instancia que obliga a las partes en conflicto a sentarse a una mesa en común y a los representantes de la cartera ministerial a mediar para resolver el conflicto de la mejor manera. Esto no ocurrió, según fuentes del propio sindicato fue llamativo que no se dicte una conciliación y también que el ministerio de Trabajo bonaerense le esté pidiendo referencias de cómo proceder al ministerio de Trabajo de la Nación.

“La empresa tampoco se presentó a la audiencia en el ministerio, lo cual nos hace suponer que hay una actitud marcada de parte de la firma”, evaluó el secretario general del sindicato de Trabajadores de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, Claudio Urquiza. “Los 27 compañeros despedidos siguen aguardando en la puerta de la empresa y así también lo estamos haciendo nosotros. Además, hemos recibido el apoyo de la CGT Regional Zárate-Campana, de la cual formamos parte, y de otros gremios de la zona”, agradeció el dirigente.

Ayer al mediodía los papeleros marcharon hasta el ministerio cuando se estaba desarrollando la audiencia. Luego de que la empresa no se presentara, el propio ministerio anunció que les iba a entregar una respuesta por la tarde a los trabajadores en virtud de resolver el conflicto.

Sin embargo, el sindicato aún no había recibido ningún tipo de llamado. “Todavía no convocamos al paro, no hemos publicado un plan de lucha; aguardaremos qué dirá el ministerio de Trabajo porque nos dio su palabra. En caso de que no lo hagan pasaremos a otro plano y decidiremos cómo proceder”, anticipó Urquiza. Y señaló, “esto es día a día, la verdad es que la firma despida a los compañeros de la forma en que lo hizo y nos enteremos por telegrama que fueron despedidos no nos hace ninguna gracia. Pero por el momento seguiremos expectantes y viendo cuál es la postura y la intervención del ministerio de Trabajo”, concluyó el dirigente sindical de los Papeleros.