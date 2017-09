Hay un solo Juzgado de Familia para 600 mil habitantes del Departamento Judicial

Autoridades del Colegio de Abogados Zárate-Campana (CAZC), y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios saludaron a sus colegas en su día y se refirieron a los problemas del distrito.

Jueces designados pero sin sede asignada, fiscales concursados pero sin nombramiento oficial, personal auxiliar sin reponer además del faltante y un extenso conflicto salarial de los empleados judiciales que ya acumula casi un mes de paros o quite de colaboración en lo que va del 2017, son algunos de las problemáticas por las cuales se mostraron preocupados.

El martes al mediodía, y mientras los empleados judiciales iniciaban una asamblea para definir una nueva medida de fuerza de 72 horas, el presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, se refirió a estos temas: “Estamos trabajando conjunta y permanentemente con el Colegio de Magistrados en el área académica para brindar cursos de capacitación a los colegiados, como también en temas que nos preocupan como es el acceso a la Justicia. Por ejemplo, el tema de los paros de los judiciales no preocupa por igual tanto a magistrados como a los abogados en general. Nosotros decimos siempre que no estamos en contra del derecho a huelga del empleado judicial, y sabemos que estamos en agosto y todavía no están cerradas las paritarias. Esa circunstancia los perjudica a ellos, nos perjudica a nosotros como abogados, y más que nada perjudica a la población, que ve cómo más que siempre se ve demorado su acceso a la Justicia”.

Sobre los inconvenientes edilicios para el desempeño de la justicia en la zona, dijo: “Se han creado juzgados de Familia en Zárate y Escobar, tenemos los jueces designados, además está el nuevo Tribunal de Trabajo por Ley creado en Campana, y la Asesoría Civil en Zárate, pero nos encontramos con que no hay inmuebles donde puedan funcionar”. En ese sentido, ejemplificó: ” en el Tribunal de Trabajo de Campana están dando audiencia para el año 2019. Por eso también estamos presentando inmuebles en la Corte tratando de definir si se alquilan o los compran. Vamos avanzando, pero de a poco”.

Además, evaluó que es un problema en toda la provincia. “Desde que se creó este Departamento Judicial, siempre tuvimos problemas de todo tipo, o alquilando casas que no guardan relación con el funcionamiento de un juzgado, y ad más, desparramados por las diferentes ciudades. En definitiva, estamos hablando más que nada en favor de los vecinos justiciables: que puedan ir a un juzgado y no tener que esperar horas y horas para una audiencia, o directamente años para que termine su juicio. Tenemos contacto todo el tiempo. A veces somos los que ofrecemos los inmuebles, los contactamos con los propietarios. Viajamos todas las semanas a La Plata por estos temas”, reveló.

Por su parte, la vicepresidente primera del CAZC, Dra. María Laura Guazzaroni, dio su punto de vista: entre Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz y Zárate “son casi 600 mil habitantes que en temas de Familia están dependiendo de un solo juzgado. Dos nuevos jueces están nombrados, pero faltan los edificios, tanto en Zárate como Escobar. Y no tenemos una fecha cierta de inicio por esa razón. Por eso tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, en acompañar en la búsqueda de inmuebles adecuados”.

A su turno, el Dr. Christian Fabio, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios coincidió en su preocupación por lo extenso del conflicto de los trabajadores judiciales y su incidencia en los tiempos administrativos: “Una cosa es el paro, y otra las designaciones. En este momento se están produciendo vacantes en los cuerpos de magistrados por jubilaciones, retiros y demás. Por eso también estamos gestionando en conjunto con el Colegio de Abogados la posibilidad de que se achiquen los tiempos en el Concejo de la Magistratura, y poder cubrir esos cargos lo más pronto posible, dado que el llamado a concurso los cargos vacantes de jueces y fiscales se hizo, salvo para una fiscalía de narcotráfico y otra de violencia institucional”. También hizo énfasis en que “hace un año que han sido designado jueces y todavía no están los inmuebles”, e instó a seguir “trabajando juntos para que los profesionales que componen los dos Colegios puedan garantizar el derecho de acceso a la justicia a los vecinos del distrito”.