Tras un violento asalto, un comercio cerró sus puertas al público por temor a nuevos robos

Durante el pasado fin de semana, un grupo de delincuentes armados ingresó a un local de expendio de productos de limpieza, ubicado sobre avenida Lavalle, logrando reducir a los empleados y clientes, y llevándose un botín en dinero en efectivo.

La situación es preocupante y la decisión tomada por el dueño del comercio, denota una triste realidad ante el accionar delictivo: Cerrar las puertas del comercio ante la inseguridad presente.

Durante el día, así como también en horario nocturno, se pueden observar en la zona la presencia de operativos policiales a cargo de Prefectura Naval Argentina, que detienen vehículos, solicitan documentación y rastrean alguna irregularidad; pero para los comerciantes, y para gran parte de los vecinos, los dispositivos llevados a cabo por la fuerza, así como las tareas programadas por la Secretaria de Seguridad (que en el último año recibió más de 16 millones de pesos por parte de la Provincia para la implementación del plan de seguridad), parecen no ser suficiente.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 11 horas del pasado sábado, cuando cerca de cinco delincuentes de mediana edad, ingresaron al local comercial ubicado en Lavalle 1255, armados y con un claro objetivo: llevarse el dinero recaudado.

El local se encontraba abierto al público, y en el interior había cerca de diez clientes. “Todos al suelo” gritaron los malvivientes cuando arremetieron contra sus víctimas. Todos obedecieron rápidamente, pues el temor por salir lastimado en ocasiones como éstas, es una constante por estos días. Conociendo los movimientos del lugar, los sujetos fueron directamente a buscar el dinero, y también se dedicaron a romper algunas computadoras que reproducían lo registrado por las cámaras de seguridad allí instaladas. El hecho duró alrededor de dos minutos, los malvivientes actuaron con tranquilidad, y “como profesionales”, según describieron.

Hace aproximadamente un año atrás, el mismo comercio había sufrido un robo de similares características. Ahora bien, aunque el accionar delictivo puede resultar “anecdótico”, la preocupación de los comerciantes pone manifiesto una situación insostenible, cuyo reclamo se repite tanto en el centro como en distintos puntos de la ciudad. Los propietarios del local, decidieron colgar un cartel en las puertas del lugar, con la leyenda “Cerrado por robo hasta nuevo aviso”. Ante esta situación, han decidido recurrir a la toma de pedidos vía telefónica o por Whatsapp.

“Están decidiendo si vuelven a abrir o no, se está evaluando por miedo a que algún día le disparan a alguien”, relató una fuente consultada por este medio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ra de Zárate, y tras la notificación a las autoridades, se hizo presente en el lugar el personal de Policía Científica. En tanto desde la Secretaria de Seguridad del Municipio, no hubo ningún tipo de acercamiento.