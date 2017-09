El Partido Socialista superó el piso de votos y quedaron siete listas locales para las elecciones de octubre

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires ha publicado el escrutinio definitivo de toda la provincia de Buenos Aires y de la localidad de Zárate.

Finalmente se confirmó que la Alianza Cambiemos obtuvo 21.732 votos, representando el 32,07% y siendo la fuerza más votada a nivel local. Luego se ubicó la Alianza Unidad Ciudadana, que con tres listas compitiendo en una interna alcanzó 19.028 votos; un total del 28,08%. En esta interna, los votos de cada fuerza fueron los siguientes; la Lista Nº2 de José Bugatto 7.823; la Nº6 de Facundo Ocampo, 6.438 y la Nº4 de Pablo Martín, 4.767.

En tanto la Alianza 1Pais alcanzó 10.636 votos, un 15,7%; la agrupación vecinal del intendente Cáffaro, “Nuevo Zárate”, 9.637, un 14,22%; y el Frente Justicialista referenciado en el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, 2.237 votos, 3,3%.

Hasta el momento quien cerraba la nómina de partidos que pasarían a competir en octubre por superar el piso de los votos era el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), con 1.914 votos; un 2,02%.

Sin embargo, y tras reabrir seis urnas y verificar todas las planillas entregadas, se determinó que por 60 votos el Frente Socialista y Popular, superó el piso de votos. En este caso obtuvo 1076 votos, un 1,59%.

“Estamos muy felices”

La candidata a concejal del Frente Socialista y Popular, Claudia Menéndez, expresó su alegría, y la de todo el Partido Socialista, por haber superado el piso de votos. “Hemos recuperado varios votos a raíz de las desprolijidades que pudimos notar en muchas mesas que fueron subsanadas en el escrutinio definitivo. En el caso de Zárate se reabrieron seis urnas; lo cual es mucho y creemos que nuestro distrito fue uno de los más desprolijos de la Segunda Sección Electoral”, expresó.

Entre los errores que se pudieron enumerar a la hora de confeccionar las planillas y del recuento de votos en el escrutinio provisional se pueden mencionar las siguientes; planillas con urnas que presentaban diferencias entre cantidad de electores y cantidad de sobres; planillas con fiscales virtuales; planillas incompletas o mal completadas; planillas de mesas con más votantes que electores; planillas mal confeccionadas; planillas con casillas de votos en blanco vacías; planillas con anomalías en los votos consignados al Comando Electoral; planillas con anomalías en los votos consignados a votantes con identidad impugnada y planillas de mesas no cargadas. “Como no tuvimos fiscales aprovechamos para agradecer a Unidad Ciudadana, Nuevo Zárate, 1Pais y Patria Grande que nos brindaron planillas y datos sobre las mesas. Así pudimos constatar las irregularidades y recuperar esos votos que nos pertenecían”, subrayó Menéndez.

Por último comentó, “agradecemos a los vecinos la posibilidad que nos dieron de competir en octubre. Lograremos alcanzar una banca de concejales, sabemos que es difícil ya que vamos con una boleta local, es decir con una sola boleta de concejales y consejeros escolares pero confiamos en que los vecinos nos respalden, dado que nos conocen y saben que somos nacidos y criados en Zárate. También aprovechamos para convocar a todos aquellos que quieran oficializar como fiscales de mesa, porque la Democracia también la cuidamos entre todos a la hora de fiscalizar los datos durante, y luego, de los comicios”, concluyó Menéndez.