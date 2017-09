La Virgen Peregrina recorre la ciudad: de visita en LA VOZ

Ayer por la mañana, los organizadores de la 39ª Peregrinación Diocesana a Pie a Luján trajeron a LA VOZ la imagen de la Virgen peregrina que preside tal procesión y que en los meses previos a su realización visita distintas parroquias, instituciones, casas de familia y lugares públicos para que los creyentes oren junto a ella y le entreguen sus gracias e intenciones que serán depositas en Luján.

Como todos los años fue recibida en nuestra redacción y está colocada en el salón de ingreso donde todas las personas que quieran hacerlo pueden acercarse a horas y dejar sus peticiones. Con fervor mariano, muchas personas ya se han acercado a nuestra casa donde permanecerá acompañándonos hasta el sábado al mediodía.

LA PEREGRINACION

Hace 39 años que se realiza esta peregrinación diocesana a pìe a Luján. En esta oportunidad será el sábado 4 de noviembre y partirá a las 16 desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen bajo el lema ”Con María, caminamos junto como hermanos”.

Al término de la misma se oficiará la misa en la Basílica de Luján a las 6, presidida por el obispo Monseñor Pedro María Laxague.

Los organizadores invitan a quienes quieran colaborar en la organización, o ser guía de ruta para asistir a los peregrinos deberán concurrir los jueves desde las 18:30 a la Parroquia San José Obrero, Ituzaingo 2400, San Jacinto. Además se podrá colaborar con agua mineral en todas las parroquias, Para consultas llamar al teléfono 03487-15-347400.

El recorrido de la peregrinación es el siguiente: Parte de Zárate a las 16, llega a Los Cardales km 28 a las 21 donde se descansa 30 minutos. Llega a Ruta 8 Km 41 a las 0:30, descanso de 25 minutos. Llegada a Open Door a las 3:30 y a Luján a las 6.

CONSEJOS PARA LOS PEREGRINOS

La Peregrinación es un acontecimiento comunitario de fe en Dios, Jesús y María. El camino que se vayas recorriendo por fuera te abrirá un camino interior.

Para caminar llevar zapatillas diarias, por lo menos tres pares de medias para el cambio en cada parda. La ropa debe ser liviana, cómoda, pullover y campera para la noche, evitar los jeans.

Es bueno camina en grupo en compañía de alguien por seguridad. Nunca alejarse de la ruta y por cualquier inconveniente avisar a los organizadores, policía o bomberos.

Para contrarrestar el calor y la sed tomar agua sin gas y fresca, nunca ingerir bebidas alcohólicas.

Los organizadores y colaboradores están a disposición de los peregrinos.

Caminar con mucha fe, traer en el corazón los pedidos de agradecimiento y de perdón personales y de los que no puedan caminar.

No apurarse, no adelantarse, ni cortar camino. La Peregrinación comienza en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y finaliza en la Basílica de Luján.