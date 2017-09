Cientos de vecinos marcharon por la aparición de Santiago Maldonado

En la noche de ayer, la Plaza Mitre se convirtió en el epicentro de un emotivo acto donde distintos sectores de la sociedad civil se reunieron para renovar el pedido de aparición con vida del joven Santiago Maldonado.

Mientras en la Plaza de Mayo, en Capital Federal, miles de ciudadanos salieron a las calles en el cumplimiento de un mes de la desaparición forzada –tal como se encuentra caratulada la causa que tramita el Juzgado Federal de Esquel bajo el expediente 8232/2017- del joven oriundo de la localidad de 25 de Mayo, en Zárate más de 200 personas fueron acercándose a la plaza Mitre, donde se realizó una radio abierta, conducida por Lucy Nielsen y Miguel López.

Con el caer de la noche, el cúmulo de vecinos se concentró detrás del monumento a Alem. Los rostros no dejaban lugar a las palabras, todo era expresiones de angustia, lamento y preocupación.

Mujeres, hombres, ancianas y niños portaban imágenes del joven desaparecido, emulando los años más tristes de historia argentina. Sin banderas políticas, el propósito de quienes se sumaron al reclamo tenía el mismo fin: Alzar la voz con vida entre tanto silencio.

“Hay silencio de las autoridades gubernamentales y judiciales; solo sabemos que Prefectura encontró la gorra de Santiago y un collar a pocos metros de donde fue visto por última vez. El Estado argentino, y principalmente la actual gestión de gobierno, está contrayendo una triste deuda con todos los que queremos saber qué pasó con Santiago, que era hermano e hijo, como muchos de nosotros”, expresó Antonio, un vecino que se acercó a dialogar con LA VOZ durante el acto.

“Yo vote a este gobierno”, manifestó otra vecina a este medio, mientras una vela luchaba por seguir ardiendo dentro de una botella. “Pero no lo voté para esto; soy madre, abuela y bisabuela, y no soportaría que a alguien de mi familia se suceda lo que a este chico. Me genera mucha angustia que el gobierno trate de minimizar el caso y no le dé respuestas a esa pobre familia; todo esto me trae recuerdos de cuando fuimos el país más triste del mundo”, agregó.

En la plaza, la gente se congregó alrededor de aquellos que tomaron la palabra ante el público. Allí, Oscar Munguía, miembro del Grupo Formar, manifestó: “No podemos permitir que esto se repita. Pedimos por Santiago, y por todas las injusticias. Acuso al gobierno nacional como único perpetrador y responsable de la desaparición de Santiago Maldonado”.

Allí, también hizo uso de la palabra el abogado Nadir Graciadio, quien sostuvo compartió su sentimiento de dolor este suceso, y ante “la indiferencia de la gente, porque esta plaza debería estar llena, porque esto le podría pasar a un amigo, o una hermana. Están haciendo persecuciones ideológicas 40 años después”. En el mismo tono, agregó: “Acá estamos haciendo un acto de humanidad, por el deseo de una madre de encontrar a su hijo”.

Más tarde, brindó su testimonio José “Beto” Bugatto, quien sostuvo: “Dentro de la tragedia, es un orgullo que los vecinos concurran a las plazas. La ministra Bullrich está negando la desaparición de un ser humano. Yo lo viví en carne propia, mi padre fue secuestrado y cuando fui a la comisaria a buscarlo, me secuestraron a mí también. Esto no va a quedar impune, va a tener sus consecuencias”.

En el lugar, también hicieron sus alocuciones referentes de la Corriente Clasista y Combativa, así como también del gremio docente de Suteba.

Tras el cierre del acto, cerca de las 20.30 horas, los vecinos que se hicieron presentes en acompañamiento al reclamo, comenzaron a marchar con velas encendidas en sus manos, realizando una vuelta completa a la Plaza Mitre, al grito de “¿Dónde está Santiago Maldonado” y pidiendo, una vez más, por su aparición con vida.

Jóvenes autonovocados reclamarán por la aparición de Santiago Maldonado

En la tarde de hoy, jóvenes autoconvocados llevarán a cabo una actividad en el centro de la ciudad, sumándose al reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Dejando de lado las inclinaciones políticas, somos todos autoconvocados, sin bandera, nos solidarizamos con la causa de un joven de 27 años, tatuador y artesano, de la ciudad de 25 de Mayo, que viajo al territorio de Cushamen en Chubut para intervenir en el conflicto Mapuche. Nos solidarizamos por la indiferencia, la intolerancia y el odio con que responde la sociedad a estos casos, lavándose las manos y culpabilizando a lo diferente y a lo subversivo, por tener los valores para no mirar al costado”, expresaron desde la organización. En encuentro, se realizará a las 16 horas, en el cruce de las calles Justa Lima y Rómulo Noya.