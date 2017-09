“Es necesaria una reforma fiscal para mejorar la competitividad”, dijo el presidente de la UIZ

Actualmente la posibilidad de que el gobierno aplique una reforma fiscal es lo que desvela a la mayoría del sector industrial, que nuevamente reclama al Ejecutivo nacional bajar la presión impositiva en función de ganar competitividad.

En una de sus últimas entrevistas el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, confirmó que en algunos vehículos de la marca, el 55% del precio final del rodado son impuestos.

El propio ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, reconoció que el costo argentino es muy alto y que los impuestos son iguales a los del Primer Mundo.

“Estamos de acuerdo con la reforma fiscal pero creemos que llevará tiempo, con miras hacia el 2018. Y este es un problema central del sector porque es muy gravosa la industria en el país. Siempre se habla de los salarios, los cuales son altos en términos de dólares en comparación con México por ejemplo; pero si nos enfocamos solamente en la parte salarial estamos viendo sólo una parte del problema. Hoy impuestos como Ingresos brutos terminan siendo regresivos porque gravan el valor de venta de un producto sin fijarse en su utilidad. Porque no es lo mismo trabajar con un producto químico que será parte de otro proceso industrial que con otro producto que no posea tanto valor agregado. Ingresos brutos se grava sobre el valor de venta y no en términos de utilidad. Esto desalienta bastante y por eso creemos que es necesaria esta reforma para mejorar la competitividad”, expresó el presidente de la Unión Industrial de Zárate (UIZ), Rubén Falabella.

“Brotes verdes”

Por otro lado, Falabella fue optimista de cara al futuro amparándose en nuevos índices difundidos por el INDEC. “En general la industria ha mostrado índices buenos si los comparamos con el año pasado. Hay una tendencia al crecimiento y es algo que se logró revertir desde hace tres años a esta parte. Entiendo que estos índices fueron empujados por el cemento y el acero, los cuales crecieron atados a la obra pública. En este sentido celebramos la reactivación de la empresa Tenaris y el caso de Toyota que sigue creciendo y ganando mercados latinoamericanos”, subrayó Falabella.

Además incluyó tres proyectos energéticos en marcha, la termoeléctrica que se está construyendo en Las Palmas, a cargo de Araucaria, y la otra central más grande que comenzarán en el predio dejado por Latinoquímica Amtex, también en Las Palmas. Luego se ubica el proyecto de la tercera central nuclear en Lima, con Atucha 3.

Conflictos laborales

Más allá de los “brotes verdes” que preanuncian los fríos números estadísticos, los casos excepcionales de Toyota y Tenaris y los proyectos energéticos en marcha, el titular de la cámara industrial reconoció que hay empresas que mantuvieron serios conflictos laborales; “el impacto de grandes obras que están paradas como el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Atucha 3 se sienten; a esto se le suma el cierre de Lanxess y los conflictos que mantuvieron otros partidos en Campana y Baradero. Sin embargo creo que la diversidad en las actividades que tiene la zona genera un balance bueno para los ciudadanos; porque hay empresas que siguen produciendo en la misma medida que hace varios años atrás. Lo que también habría que tener en cuenta es que quizás el tiempo de que muchas empresas multinacionales vinieran a instalarse a Zárate cambió, en el último tiempo los parques industriales de la zona, como el de Pilar, fueron absorbiendo otras empresas más chicas pero también importantes. El rubro logístico es muy importante en la actualidad y si bien le quita algo de valor agregado a la cadena industrial, puede funcionar muy bien en zonas industriales como la nuestra como un servicio para la industria”.

Por último se refirió a las PyMEs, “creo que el gobierno ha sacado leyes que benefician al sector pero todavía no alcanza. Habría que planificar y enfocarse más en este sector que en Zárate también es importante”, concluyó Rubén Falabella, presidente de la Unión Industrial local.