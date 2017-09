Balance positivo de la maratón para Tenaris: “Una vez más fue una fiesta de toda la comunidad”

Apenas terminada la Maratón “Campana 2017” organizada por la Empresa Tenaris que se desarrolló el pasado domingo, LA VOZ dialogó con el Gerente de Desarrollo Social de la empresa, Luis Grieco quien nos comentaba lo siguiente: “Estamos muy conforme por como salió todo, fue otra vez una fiesta del deporte, igual más allá del tiempo siempre la comunidad estuvo presente, este año también nos adelantamos un poco más incluso en el calendario antes de la llegada de la primavera, gracias a Dios salió todo bien, otra vez agotamos el cupo de los 6.500 inscriptos así que estamos contentos y sobre todo con la llegada y el triunfo de Comba en 32 minutos la verdad impresionante y la primera mujer a los 38 minutos, así que fue una fiesta que se renueva, a pesar del tiempo que comenzó con la lluvia y los truenos, por suerte después salió el sol y con un poco demás de humedad es cierto pero se pudo desarrollar bien la carrera, es importante el acompañamiento de la gente y la comunidad, así que te repito muy contento porque fueron más de 6.500 corredores que otra vez agotaron el cupo límite y se juntaron cerca de 7.000 alimentos que serán entregados a cuatro instituciones dos de Campana y dos de Zárate algo que para nosotros es muy importante, el campito está lleno de gente, estuvieron las instituciones que nos acompañaron también ofreciendo cosas para vender y juntar fondos, así nuevamente fue positiva la respuesta de la comunidad que se hace presente y nos acompaña”.

P: Y ahora ya pensando en lo que será la 15ta edición del año viene será especial ?

R: “Y si será especial es la número 15, por lo menos para que sea especial que no nos llueva, porque últimamente venimos con este clima bastante difícil, pero muy feliz de lo que se ha desarrollado en esta jornada, la familia siempre acompaña, preocupados al principio un poco por el clima pero con la fe de que esto se tiene que realizar y así fue se pudo hacer con mucho éxito, la gente se hizo presente y casi media hora antes de la largada tuvimos un lindo sol en el campito de Siderca con la presencia de todas las familias, la verdad que muy conforme, agotamos los cupos que es importante por segundo año consecutivo, los corredores de elite que nos acompañaron como siempre, donde se destacó otra vez Gustavo Comba con 32 minutos, fue una gran jornada, trabajando siempre en conjunto con la gente del Club de Corredores que organiza las grandes competencias de lo que es todo el running del país y convocan a los corredores de elite que se acercan, nos llaman, tuvimos los casos de Comba y otros corredores más que se quedaron la noche anterior en el Hotel Siderca acompañando toda la jornada de fin de semana, contentos no solo por los corredores de primer nivel sino por los vecinos de Campana que nos acompañan, hubo muchas damas también, muchas de Campana que uno las puede ver durante el año corriendo acá en el Campito de Siderca y el crédito local se hace presente también, es una carrera que convoca a toda la familia, hombres y mujeres por igual”.

P: Seguramente esta competencia va a seguir en el calendario.

R: “Así es, la verdad que tuvimos la suerte este año de mucha repercusión, tanto Diario Clarín como distintos medios han puesto a nuestra carrera en su calendario, es muy bueno que la 10k Tenaris se ha puesto como carrera del país, la gente lo asume y viene, conoce Campana recorriendo la ciudad, pasa no sólo la mañana sino el resto del día y hoy acompaña un sol muy lindo, es una carrera solidario, la comunidad dice presente, trajo su alimento para inscribirse y no solo caminar los 3 kilómetros sino charlar con los vecinos, tomar mate, ver a los ganadores a corredores de elite, es una gran fiesta que convoca y tiene el apoyo de la gente de la ciudad que siempre se hace presente..”