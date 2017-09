CADU recibió a UAI-Urquiza en divisiones infantiles

Se reanudó el fin de semana el Torneo de las divisiones infantiles temporada 2017 que organiza la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), al jugarse la novena fecha de la segunda fase donde el domingo CADU enfrentó a UAI-Urquiza en el predio de Copiapó (Zona “D”); mientras que el sábado Puerto Nuevo jugó con Leandro N. Alem en el barrio Don Francisco de Campana (Zona “C”).

Por su parte Villa Dálmine debía visitar a San Telmo en el bajo Flores, cancha auxiliar de Deportivo Español (Zona “B”) sin embargo el partido fue suspendido por el mal estado del campo de juego.

LOS RESULTADOS

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en esta jornada:

– Categoría 2004: CADU 0 – UAI-Urquiza 2; y Puerto Nuevo 0 – Leandro N. Alem 0. Postergado: San Telmo vs. Villa Dálmine.

– Categoría 2005: CADU 0 – UAI-Urquiza 7; y Puerto Nuevo 0 – Leandro N. Alem 3. Postergado: San Telmo vs. Villa Dálmine.

– Categoría 2006: CADU 1 (Benjamín Galesio) – UAI-Urquiza 3; y Puerto Nuevo 0 – Leandro N. Alem 2. Poster-gado: San Telmo vs. Villa Dálmine.

LA PROXIMA FECHA

Será la décima jornada de la segunda fase a jugarse el domingo 10, donde se enfrentarán: Argentino de Merlo vs. CADU en Merlo Norte; Villa Dálmine vs. Deportivo Camioneros en Campana, predio “Héctor Fillopski”; y Sportivo Italiano vs. Puerto Nuevo en Ciudad Evita.