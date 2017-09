Fue postergada la jornada del Campeonato de UNIFIZA

El domingo con motivo del mal tiempo reinante fue poster-gada la jornada completa del Certamen de UNIFIZA (Unión de Fútbol Infantil Zarateño).

La lluvia que se abatió durante la madrugada y las primeras horas de la mañana dejó los campos de juego en mal estado, por lo que decidió suspender en forma íntegra la novena fecha.

La jornada incluía los siguientes enfrentamientos: Once Corazones vs. Deportivo Mitre; El Dorado Juniors vs. Central Buenos Aires; Defensores de Lima vs. Malvicino FC; Deportivo España vs. Ferroviarios Unidos; y San Miguel vs. Los Pumitas. Libre: Maipú.

Esta fecha será reprogramada para jugarse el próximo domingo 10 siempre y cuando el tiempo lo permita…

Tuvo lugar un partido que estaba pendiente

El sábado pasado en la cancha de El Dorado Juniors se jugó un encuentro que estaba pendiente de la octava fecha del Campeonato de UNIFIZA temporada 2017 entre el local y Los Pumitas.

En la oportunidad se enfrentaron en cuatro categorías, con tres victorias de Los Pumitas (en la 2002, 2006 y 2010) y una de El Dorado (en la 2004).

Los resultados

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en esta jornada:

– Categoría 2002: El Dorado 1 (Leonel Gómez) – Los Pumitas 2 (Rodrigo Santoro y Angel Acosta).

– Categoría 2004: El Dorado 2 (Aarón Andrade y Axel De la Cueva) – Los Pumitas 1 (Alan González).

– Categoría 2006: El Dorado 0 – Los Pumitas 2 (Má-ximo Leguiza y Maycol Jaime).

– Categoría 2010 (promocional): El Dorado 1 (Luciano Giménez) – Los Pumitas 2.

Queda otro pendiente más

Por su parte aún queda por jugarse un encuentro pendiente más para poner al día de la competencia perteneciente a esta temporada.

Se trata del enfrentamiento entre Deportivo Mitre y Central Buenos Aires, quienes deben jugar en las categorías 2007, 2009 y 2010.

Este encuentro corresponde a la séptima jornada del presente campeonato.

Se suspendió la fecha completa de la Liga Argentina

Con motivo del mal estado de los campos de juego y al mal tiempo reinante fue suspendida la jornada completa del Torneo de la Liga Argentina de fútbol infantil.

En la oportunidad debía disputarse la cuarta fecha de la segunda fase donde se iban a enfrentar: Central Buenos Aires vs. San Lorenzo “El Ciclón” (Zona “A3”); CIFF (Centro Infantil Formación Futbolística) vs. Sarmiento en Berazategui (Zona “B1”); y Atlanta vs. Villa Dálmine en Villa Celina (Zona “A2”). Estos encuentros deberán ser reprogramados en la semana para jugarse en otra ocasión.