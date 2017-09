Las semifinales de la Liga ya tienen dos equipos definidos

El triunfo de Belgrano, el domingo anterior ante Maipú, logró que la fase de semifinales del Torneo Apertura de primera división ya tenga dos equipos confirmados que son los dos de la Zona “B”, es decir Estrada FBC y Belgrano.

Ambos conjuntos consiguieron la diferencia necesaria, en puntos, para asegurarse la clasificación a una fecha del final de la primera etapa.

Aunque en el caso de Estrada hay que mencionar que su muy buena actuación hasta el momento (que lo lleva a ser el único invicto en la competencia) lo había clasificado la semana anterior.

AHORA RESTA DEFINIR LA ZONA A

Ahora lo que importa, el próximo fín de semana, es saber quienes serán los equipos que clasifiquen a semifinales del Torneo Apertura pero en la Zona “A” y como ya dijimos en otras ocasiones, para ello hay tres equipos con chances (Sarmiento, Lima FBC y Central Buenos Aires).

LA PROXIMA FECHA

Así se jugarán los partidos de la próxima fecha:

Zona A

Paraná vs Central, Def. de Estrada vs Ferroviarios y Sarmiento vs Lima FBC.

Zona B

Social Lima vs Belgrano, Maipú vs Social Obrero y Nautico Arsenal vs Estrada. Libre: San Miguel.

DESEMPATE PARA DEFINIR EL PRIMER PUESTO

En las dos zonas, en la A y en la B, podría darse el caso de que dos o más equipos empaten la primera posición de cara a la clasificación a semifinales del Torneo Apertura de la Liga.

Y la reglamentación de éste torneo (y de torneos anteriores) es clara en el sentido que unicamente para definir el primer puesto se juegan partidos desempate (uno en cancha neutral). En todos los otros casos se definirá por mejor diferencia de goles.

¿Que significa esto?

En la Zona “A” en caso que haya dos empates en los partidos Sarmiento vs Lima y Central vs Paraná habría un triple empate en el primer lugar y contrariamente a lo que se pensaba que era por diferencia de goles, habría que jugarse un triangular entre Sarmiento, Lima FBC y Central Buenos Aires para definir dos plazas.