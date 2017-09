Pese a la negativa en Río Negro, ratifican la continuidad del plan nuclear y la construcción de las centrales nucleares

Medios patagónicos informaron en sus portales de noticias que la central nuclear que rechazó Río Negro también se podría construir.

En su portada del domingo, “precisamente El Patagónico”, dejó trascender remarcando el carácter potencial de la noticia, que la cuarta y la quinta central nuclear se instalaría en el Partido de Zárate. “La decisión de no construir la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro “no cuestiona ni retrasa los contratos” pendientes de firma con China, aseguraron fuentes oficiales, al plantear que la primera alternativa que se analiza para su nueva locación es el Complejo Atómico Atucha, sobre la margen derecha del río Paraná, en el partido bonaerense de Zárate”, publicó el medio.

Tras el desistimiento del proyecto por parte del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, Nucleoeléctrica Argentina comenzó a ver diferentes alternativas; y una de ellas es la localidad bonaerense de Lima. “Esa locación no sólo es la original que tenía el proyecto de la cuarta y quinta central, para las cuales ya estaban los terrenos adquiridos, sino que ahí ya está consolidada la licencia social con más de 40 años de actividad del complejo atómico. Además es la opción más económica para el país, ya que cuenta con la infraestructura de caminos, de viviendas para los trabajadores involucrados en la construcción, todos los servicios de salud y educación para la vida de esa comunidad y el tendido eléctrico cuya construcción sería también millonaria”, confirma el artículo periodístico.

“La decisión de la nueva locación será política, aunque fundada en estudios técnicos, y en ese contexto el Gobierno deberá analizar si otra provincia podría albergar el proyecto sin generar otro golpe a la reputación de la actividad nuclear o ir a una opción más segura con la licencia social consolidada”, agrega el portal de noticias.

Más allá de la nueva locación, el gobierno nacional confirmó que la marcha atrás de Río Negro no posterga en nada ni pone en cuestionamiento los contratos con China para la construcción de las dos centrales, de las cuales la primera comenzará en pocos meses y la segunda recién entrará en obra en 2020.

Cabe recordar que Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.

Los detalles que se ofrecen desde el Gobierno suman fundamentos a los dichos del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien durante la última semana en la Cámara de Diputados destacó la “necesidad de avanzar” con el proyecto, como así también la búsqueda de una “locación alternativa”, para la cual no descartó el “mismo complejo en que se desarrolla Atucha”. “Es positivo para el desarrollo científico, energético e industrial para la Argentina que esto se haga”, expresó Marcos Peña ante los legisladores.

El Complejo Atómico ya alberga a las centrales Atucha I y Atucha II, y a comienzos de 2017 está anunciada la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear que tendrá el país junto a la cordobesa de Embalse, la cual se encuentra en la etapa final de un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil por 30 años.

La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.

Por último, ambientalistas de toda la zona nucleados en el movimiento Antinuclear Zárate- Campana publicaron un documento en el cual retoman el debate sobre la instalación de centrales nucleares, la continuidad del plan nuclear argentino por el actual gobierno de Macri y la sustentabilidad de nuevas formas de producir y consumir. Además de exigir una consulta general a todo el pueblo argentino, y particularmente, bonaerense y zarateño, sobre si quiere o no más plantas nucleares en el territorio.