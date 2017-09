“Vengo a aportar lo mejor y dar todo por esta camiseta”

El delantero Isaac Acosta, es uno de los nuevos refuerzos que incorporó Defensores Unidos a su plantel con vistas al próximo Campeonato de Primera “C” temporada 2017-’18. Luego de una de las prácticas de la pretemporada dialogó con LA VOZ y nos decía lo siguiente: “Contento con esta llegada a CADU, me encontré con un grupo humano muy bueno, así que estamos laburando a full para tratar de llegar de la mejor manera al debut”.

– Las expectativas son las mejores, luego de la gran campaña del torneo pasado.

“Sí, llegamos con las mejores expectativas, en el campeonato pasado hicieron una muy buena temporada quedaron en las puertas del ascenso y eso me incentivó a sumarme a este proyecto, así que vivimos a sumar y a dar lo mejor por esta camiseta”.

– Contanos tu trayectoria en el fútbol.

“Hice las inferiores en Vélez Sársfield, luego juegué en Nueva Chicago donde salimos campeones, estuve un tiempo afuera en Corea del Sur, en Asia, en el interior lo hice en Atlético Tucumán, lo último fue en Deportivo Armenio, tengo una temporada en esta categoría así que vengo con más experiencia no me va a costar adaptarme”.

– ¿ Qué cosas le venís a aportar al equipo ?.

“Siempre uno trata de aportar lo mejor para el grupo y después lo que me pida el técnico, él sabe de mis características”.

– ¿ Qué le decís al simpatizante de CADU ?.

“Cuando viene a jugar acá vi una gran hinchada con mucha apoyo, así que le pido que nos alienten y vamos a dejar todo”.