Municipales de ATE denunciaron presiones para ir a la movilización

En la jornada de ayer la secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Zárate, Stella Maris Bergerot, denunció presiones y persecuciones de parte del Ejecutivo municipal, obligando a todos los empleados públicos municipales a asistir a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, de Campana. Cabe recordar que cerca de diez micros habían partido desde el Forum Cultural, trasladando militantes, funcionarios de gobierno, empleados municipales, agrupaciones políticas y sindicales y vecinos. “Tenemos pruebas que en todas las áreas municipales funcionarios del Ejecutivo fueron obligados a asistir a acompañar al intendente Cáffaro a la fiscalía en Campana. Hasta tenemos un email de la directora de Salud, Rosana Núñez, planteándoles a los compañeros que debían acompañar al intendente Cáffaro a la fiscalía y que lo debían hacer sin ambo”, expresó la representante gremial de ATE.

“Desde ATE creemos, como gremio, que el intendente debe resolver sus cosas en la justicia y que deje trabajar a los empleados municipales. Muchos de los compañeros que fueron presionados están mensualizados y los amenazaron con no trasladarlos a planta permanente, con recortarles el sueldo y no darles más horas extras. Y este tipo de presiones fue generalizado, no solamente vinculado a los afiliados de Salud”, evaluó Bergerot.

“ATE no le debe favores a nadie y tenemos en claro que el empleado público no facturó esa plaza o esas obras en la costanera. Solamente queremos trabajar y que nos dejen trabajar en función de resolverle problemas a los vecinos”, concluyó la dirigente de ATE Zárate.