Qué declaró el intendente Cáffaro en el llamado a indagatoria

En la edición de ayer, se informaba sobre el procedimiento de declaración indagatoria que debió realizar el intendente Osvaldo Cáffaro, en el marco de una causa por presunta usurpación, abuso de autoridad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Asimismo, también se informó que el intendente no respondió preguntas de la fiscal Dra. Irene Molinari, sino que leyó un escrito, que más adelante se reproducirá fielmente (con breves pasajes de texto) a través de un acceso exclusivo que tuvo LA VOZ a la declaración.

En primer lugar, se debe mencionar que, en simultáneo al litigio judicial que llevan adelante Cáffaro y Julián Guelvenzú por las mencionadas acusaciones, la defensa del intendente solicitó a la jueza de Garantías, Dra. Graciela Cione, la recusación de la Fiscal Molinari, por lo que desde la Municipalidad definen como “irregularidades en el proceso”.

Ahora bien, la causa que tramita la UFI Nro. 1 de la Fiscal Dra. Mabel Amoretti (Nro. 4246/17), reconoció el carácter de “victima” del intendente Cáffaro, atento que, según menciona en su declaración, el acto procesal que lleva adelante Molinari, “es utilizado como medio delictivo” para causarle daño al Jefe Comunal, bajo la figura de “Cohecho”, en virtud del artículo 257 del Código Penal, por lo cual el intendente recibió una copia de los derechos de la víctima.

Textualmente, la declaración leída por Osvaldo Cáffaro a la Dra. Molinari, expresaba: “La existencia del proceso judicial al que me refiero le fue informada en la oportunidad en que inicié el proceso de su recusación, e incluso, usted tuvo la posibilidad de ofrecer un descargo exponiendo las consideraciones que le hubieran merecido el trámite de la mencionada instrucción penal preparatoria. Hasta el día de la fecha, usted ni siquiera se ha referido en ningún escrito a la denuncia penal que la compromete”.

Al respecto, según consta en el documento, Cáffaro continuó: “Significa para mí experimentar un verdadero trauma psíquico que me deja expuesto a una violencia moral casi obscena”. Además, el intendente sostuvo que “es notable la contradicción en la que incurre el Estado, pero asombra aun más la actitud que usted adoptó al no excusarse. Su decisión ha determinado que este proceso carezca de la transparencia necesaria”.

Por otra parte, Cáffaro advirtió la decisión de posponer su declaración, “hasta tanto se resuelva la incidencia de la recusación, puesto que la resolución dictada por la Sra. Jueza de Garantías ha sido recurrida y estaré a la espera de lo que decida el tribunal superior”.

A raíz de lo que define como una “verdadera violencia estatal”, el Jefe Comunal hizo expresa su reserva de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la flagrante violación de los Tratados Internaciones, a los cuales el país ha suscrito.

“Concretamente denunciaré la violación de la Convención de los Derechos y deberes del Hombre; de la Declaración Universal de Derechos Humanos; de la Convención Americana sobre derechos humanos, del Pacto Internacional de Derechos civiles políticos y de la Convención en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”.

Finalmente, el texto concluye con el agregado del declarante “que siempre ha actuado en defensa del espacio público, lo que le da tranquilidad de conciencia”.