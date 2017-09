¿Cómo hidratarnos?

El agua es el principal componente de nuestro cuerpo, es un nutriente esencial para la vida y es imprescindible para desarrollar las funciones del organismo. Generalmente bebemos líquidos cuando tenemos sed pero lo que no sabemos es que ya es tarde.

En Argentina, según el estudio Hidratar realizado por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil –CESNI– en el año 2010, el consumo promedio de líquidos (agua pura, infusiones, bebidas con sabor con o sin azúcar) fue de 2 litros por persona por día, siendo sólo el 21% agua pura. Se demostró una mayor tendencia al consumo de bebidas e infusiones con azúcar en niños y adolescentes.

Consumo de bebidas en Argentina

-Bebidas con sabor e infusiones azucaradas:…………….50%.

-Bebidas con sabor e infusiones sin azúcar:……………..29%.

-Agua pura:………………………………………………………….21%.

¿Cuánto deberíamos consumir de agua?

Las recomendaciones establecen que los requerimientos varían entre personas y según condiciones ambientales. El promedio es de 2 litros por día por persona. Estas ingestas recomendadas deben aumentarse en el caso de que el individuo se encuentre en condiciones de alta temperatura y humedad ambiente y en función de la intensidad y duración de la actividad física realizada, ya que el ejercicio puede aumentar fácilmente las pérdidas de agua a través del sudor.

Principales síntomas de deshidratación

Los principales síntomas de la deshidratación son: aumento de la sed, sequedad en la boca, debilidad, dolor de cabeza, mareos, desmayos, nauseas, palpitaciones, confusión mental, orina oscura.

Tips para una hidratación saludable

-Elegir agua para consumir en las comidas y a lo largo del día.

-No esperar a tener sed ni boca seca.

-Probar tomar agua cuando se sienta dolor de cabeza, sueño, falta de energía y concentración. – Hidratarse antes, durante y después de hacer actividad física.

-En ambientes calurosos o expuestos al sol, tener siempre una botella con agua.

-Las bebidas alcohólicas o azucaradas no son adecuadas para hidratarse.

-Consumir a lo largo del día jugos de frutas naturales, infusiones, leche, licuados, gelatinas ya que contribuyen al aporte diario de líquidos.

Lic. Marisa Vanden Ryn

Nutricionista clínica y deportiva UBA

Antropometrista ISAK 2

