Esperan agilizar la circulación en el cruce de Lavalle y Teodoro Fels

Tras la inauguración de la avenida Teodoro Fels, el director de Transito Néstor Gerlo, explicó cómo será la circulación vehicular en el lugar, con la construcción de dos dársenas de giro sobre avenida Lavalle.

“Estamos muy contentos de haber llegado a la culminación de lo que va a ser la dársena de ingreso para la Terminal de Ómnibus de Larga Distancia, con el proyecto de seguir Teodoro Fels hasta calle Caseros; va a ser una de las entradas a Zárate más importantes, especialmente para llegar a Costanera”, indicó el funcionario.

En cuanto a las disposiciones de movilidad urbana, Gerlo señaló: “Hay dos dársenas; la primera es la entrada a Teodoro Fels directamente, y la segunda que hicimos, es para los que quieran girar a la izquierda e ingresar a la estación de servicio”.

Para eso, se llevó a cabo el reacondicionamiento de las unidades semafóricas, con el objetivo de que los automóviles que egresan de Teodoro Fels, puedan hacerlo de manera libre y respetando el semáforo, independientemente del sentido que tomarán, ya sea hacia la rotonda, o hacia el centro de la ciudad.

“El semáforo también va a comandar a los que vienen desde el lado del centro de Zárate, para ingresar a Teodoro Fels a través de la dársena de giro”, explicó Gerlo y sostuvo que este diseño estará sujeto a retoques en caso de ser necesario, en virtud de las necesidades del tránsito y el flujo vehicular.

Además, destacó que “los que colectivos grandes que vienen a la terminal, o ingresaban a la estación de servicio, no tendrán que ingresar por calle Cabildo, puesto que ahora tienen la dársena de giro. No debería circular ningún tipo de transito pesado -además de que existe una Ordenanza que lo prohíbe-, por el interior del barrio Atepam. La movilidad debería estar resuelta bastante con esta cuestión. Lo que más nos interesa es que el flujo vehicular no tenga inconvenientes, que sea lo más fluido posible, pero que responda a cuestiones de seguridad para no tener que lamentar ningún siniestro”.