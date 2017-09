“Los chicos aprenden a jugar y a compartir”

Todos en el jardín saben quién es Vero, no solamente la “seño” de sala amarilla sino una docente de alma, de familia y también una de las docentes que cuenta con más años de trabajo en este establecimiento.

“De chica decía no me imaginaba siendo docente. Mi mamá era maestra y veía de cerca todo el proceso. Pero quise estudiar un profesorado de contabilidad o historia, después decidí estudiar finalmente para dar clases en el nivel primario pero una vez que con el Instituto 15 de Campana nos llevaron a presenciar clases de inicial me incliné definitivamente por esta modalidad”, confesó a LA VOZ Verónica Passamani, hija de una docente conocida en Villa Fox, Elba Cabral.

“Lo que más me gustó de la enseñanza de jardín es la forma de trabajo; donde el juego siempre está presente como un vehículo del aprendizaje. Aparte rompía el esquema de que los chicos estaban sentados unos detrás de otro. Para mí fue todo un shock y a partir de ahí no dudé en estudiar maestra jardinera”, reconoció Vero; y luego de veinte años de docencia no se imagina en otro lugar. “Una va aprendiendo de cada directivo, de cada compañera y de cada nene; uno aprende todos los días. Porque si bien hoy los chicos están atravesados por lo digital, los celulares y la tecnología, siguen asombrándose en el aula, siguen descubriendo el juego y las actividades compartidas; y les puedo asegurar que sus caras de asombro y de entusiasmo ante un juego en el que todos se ponen en rondas son indescriptibles. Ellos aprenden a jugar y a compartir de otra manera porque no es lo mismo jugar solo, en su casa y con un celular, que jugar con el resto de sus compañeros”, concluyó Vero sonriendo; con el mismo gesto entrañable con el que recibe a los chicos todos los días.

“Trabajamos en equipo”

La vicedirectora del Jardín 906, Marta Quiroga, casi que infla el pecho de orgullo al hablar de una de las instituciones del nivel inicial más reconocidas de la ciudad. “En el ámbito público hay diferentes modalidades y cada jardín tiene su impronta. En este jardín particularmente tenemos como objetivo brindar una educación de calidad para el niño, atendiendo siempre la diversidad en términos generales; dado que cada niño proviene de un contexto familiar diferente. Por otro lado no tenemos dificultades edilicias ya que la cooperadora siempre está presente y acompaña mucho. Además materiales didácticos tenemos y por lo tanto nuestro desafío diario está centrado en trabajar como equipo con todas las docentes, de ambos turnos, para ofrecerle al niño lo mejor, brindándole una gran variedad de materiales en función de que experimenten y aprendan mediante el juego”.