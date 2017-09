Randazzo en Zárate: “No hay necesidad de votar a los candidatos del gobierno, ni de volver al pasado con Cristina”

En horas del mediodía de hoy, el candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, visitó la ciudad y mantuvo un encuentro con militantes y referentes locales del espacio, de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre.

En encuentro con sus correligionarios tuvo lugar en el salón Ilusiones, ubicado en calle San Martin, entre Belgrano e Ituzaingó, donde se pudieron plantear algunas perspectivas de cara a los próximos comicios, además del desarrollo de la campaña que comenzará en los próximos días.

Aunque no estaba acordado un encuentro con la prensa, Randazzo interrumpió durante algunos minutos la reunión, y atendió a los medios que allí se encontraban presentes.

“Nos hemos juntado con todos los candidatos de los distritos de la Segunda Sección Electoral, repasando algunas cuestiones vinculadas a lo que pasó el 13 de agosto y cómo avanzamos de cara al 22 de octubre. Hemos escuchado a cada uno de los candidatos que han sido elegidos, y conversamos algunos ejes de acuerdo a como enfrentamos la campaña que comienza el próximo lunes, para que el conjunto de la sociedad puede tener una alternativa”, manifestó el dirigente. Según pudo acceder este medio, en la charla privada con los referentes locales, Randazzo se mostró muy crítico con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que en las últimas horas, la candidata de Unidad Ciudadana hiciera circular una carta abierta, invitando al “trabajo conjunto de todas las sensibilidades opositoras”. Al respecto, Randazzo clarificó: “Fuimos claros en la necesidad de una PASO, pero se decidió crear un frente sin el peronismo, con el único objetivo de evitar que yo participe en una primaria contra Cristina. No hay necesidad de votar a los candidatos del gobierno, ni de volver al pasado con Cristina. Somos una alternativa desde el peronismo”.

En sus palabras, el ex funcionario kirchnerista mostró sus diferencias con la actual gestión de Mauricio Macri, y puntualizó en las faltas de políticas de generación de empleo que atraviesan los últimos dos años de gobierno. “Es un gobierno que no tiene políticas centradas en ese sentido, la economía está atravesando enormes dificultades; hoy, a los que tienen empleo formal el salario les alcanza cada vez menos, y el que es informal cada vez tiene menos changa, el comercio tiene cada vez más dificultades, por el ingreso de importaciones que atenta contra el trabajo de los argentinos. Esas soluciones no se encuentran volviendo al pasado. Hemos hecho cosas muy bien, pero hay cero autocritica y tenemos que comprender que la gente no nos acompañó en 2013, tampoco en 2015 y en esta elección el resultado ha sido muy ajustado. Es falso transmitirle a la gente que acá hay un ballotage entre Macri y Cristina”, expresó.

En un análisis de los resultados de las PASO, el candidato de Cumplir reconoció que desde el espacio proyectaban mejores resultados, aun teniendo conocimiento de la cruda polarización desarrollada durante la campaña, entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. “El futuro se construye con más futuro, no volviendo al pasado. Estamos convencidos de que este es un camino largo, que tiene una estación que es el próximo 22 de octubre, que requiere coherencia para que, de cara al 2019, podamos conformar un espacio electoral que pueda expresar los intereses de la mayoría de los argentinos”.

Por otra parte, Florencio Randazzo también se refirió a las duras medidas que lleva adelante el gobierno a través de las fuerzas policiales, que toman intervención en las manifestaciones populares: “La actitud del gobierno y de las fuerzas de seguridad es lamentable, no entienden cual es la causa del conflicto. Hay una Argentina que tiene enorme inequidades, con argentinos que no encuentran respuestas de cara al futuro, y eso no se soluciona reprimiendo”.

En el mismo tono, también habló del caso que hoy preocupa al país, y que tiene que ver con la “desaparición forzada” de Santiago Maldonado: “Es un tema grave que en Democracia haya desaparecido un joven como Santiago Maldonado, y más grave aun cuando esta sospechada una fuerza de seguridad. La actitud del gobierno debería haber sido de intervenir a Gendarmería y que no sean los mismos gendarmes los que investigan el caso”.