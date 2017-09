Sigue el el ciclo de teatro argentino en el Forum: llega la obra “Rehenes, la comedia”

El próximo viernes a las 21 horas, y continuando con el ciclo de teatro argentino que lleva adelante la Dirección General de Cultura municipal, se presentará “Rehenes, la comedia”, una obra de Damian Kepel, con dirección de Kepel y Luis Cícero. Una comedia, que viene de una exitosa temporada en Capital Federal, y que se anticipa como un retrato de las relaciones amorosas y la vida familiar de nuestra época, reflejado con un gran sentido crítico y mucho humor. La entrada es libre y gratuita.

“Nos separamos. No nos separamos. Es definitivo. Es por un tiempo…” Dudas por las que atraviesan todas las parejas después de unos cuantos años de casados. Y en el medio, los hijos, para hacer más problemático y culposo todo. Paula y Roque no son la excepción. Y hacen lo que pueden. El tema es no hacer sufrir a Marquitos. O en realidad, ¿Marquitos es la excusa que utilizan para no sufrir ellos? Una historia tan desopilante como real. Un cínico retrato de la vida familiar y el amor de nuestra época. De esto habla Rehenes, la primera obra que escribe y dirige Damián Kepel, exitoso publicista argentino, que ha conseguido con la misma una gran repercusión en el mundo teatral.

Con una larga y exitosa carrera, Damián Kepel se lanza al teatro con una comedia que lo tiene como dramaturgo y co-responsable de la puesta y dirección junto a Luis Cícero. El elenco de “Rehenes” está compuesto por: Romina Pinto, Matías Hynes, Juan Denari, Romina Tischelman y Hernán Bongiorno.

La reconocida trayectoria de Kepel comenzó su camino de ascenso en 1997, cuando se convirtió en el primer redactor argentino en ganar un Young Lions en Cannes, junto a Maxi Anselmo. Durante varios años se desempeñó en Young & Rubicam, escalando de puesto, hasta convertirse en su Vicepresidente Creativo. Finalmente, en 2004 crea, junto a Mariano Mataloni, su propia agencia: Kepel & Mata.

Durante su carrera estuvo a cargo de la creatividad de marcas como VW, YPF, Arcor, Quilmes, Visa, Coca Cola. Además acumula premios en algunos de los principales festivales del mundo como Cannes, Clio, El Ojo de Iberoamérica, entre otros. Damián también realizó talleres de guión, dramaturgia, teatro y dirección con Pablo Solarz, Mauricio Kartun, Ignacio Apolo y Guillermo Cacacce.