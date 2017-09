[simpleadvert id="10" w="680" h="100" title="semibanner2 deportes"]

David Zunino representará a la Argentina en el Sudamericano de Fisicoculturismo

David Zunino estará representando a nuestro país en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo que tendrá lugar el próximo fín de semana en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia.

Se adjudicó la plaza para tomar parte en éste torneo internacional luego del primer puesto logrado en el Provincial de Esteban Echeverría.

David estuvo en la redacción de Diario La Voz donde explicó detalles de esta actividad que viene desarrollando

“Primero, mas que nada, quería contarles que es una rama del fisicoculturismo en la que voy a competir que se dedica a la estética, más al estilo modelo que lo que se conoce comunmente en el fi-sicoculturismo.

Ya nos veníamos preparando hace un año aunque desde abril empezamos a competir, tuvimos dos torneos previos. Uno en Chivilcoy donde salimos subcampeón. Otro en La Plata, que también fuímos subcampeón. Y el último Provincial que fue en Esteban Echeverría y ahí salimos campeón, campeón provincial. Al finalizar el campeonato, el presidente y el vicepresidente de la Federación NABBA y WFF se acercaron y me dijeron que yo tenía muy buen nivel para poder competir afuera.

Faltaban diez días para el Sudamericano y me dijeron que sería un placer que pudiera formar parte de la delegación con ellos, integrando un seleccionado de 20 atletas en el cual hay atletas de Córdoba, Salta, Jujuy, La Pampa.

La verdad que para mí, que recien comienzo en todo esto, es una gran alegría…”

P: ¿Cuanto tiempo le estás dedicando a esta actividad?

R: “Le estoy dedicando mucho y mas ahora que estoy de vacaciones. Para esta rutina se dedica todo el día ya que lo que es la alimentación la tenes que ir llevando minuciosamente, viendo gramo por gramo de lo que comes y como comes. Llevando una buena separación para alguna digestión, así que se planea durante todo el día.

Y despues el entrenamiento, ahora que estoy de vacaciones, no hago entrenamiento intenso peró sí entrenamiento de bombeo, de una hora por la mañana y por la tarde tambien de una hora…”

P: ¿Con quién y dónde estás entrenando?

R: ” Yo tengo un preparador personal que es de Campana. Cuenta con un gimnasio en su casa y da clases particulares. Se llama Catriel y me entrena hace un año. Y él también da clases a la mañana en el Hidden. Ahora aprovecho que tengo unos días de vacaciones para entrenar en el Hidden…”

P: David, ¿el Sudamericano cuando empieza y hasta cuando continúa?

R: “Yo estoy viajando el jueves y el viernes estará la inscripción. El sábado compite NABBA que vendrían a ser los fisicoculturistas pesados y WFF que somos nosotros y las bikinis, que son las chicas, recién el domingo. Allí cerraría el torneo y estaríamos volviendo el lunes por la tarde…”

P: En tu actividad ¿se compite por categorías, por edades?

R: “Se compite por categoría, por altura, por edad. Y en mi caso estoy compitiendo en categoría beach model, en categoría Clase 1 que sería mayor de 1,75 metros. Clase 2 ya sería menos de 1.75 metros. Y después cada categoría se subdivide en junior, cadete y mayores…”

P: Sin dudas que esta par ticipación internacional te motiva para seguir en el futuro en la actividad…

R: “Seguro, es una experiencia única y la verdad que estoy super motivado. Será mi primera experiencia incluso de viajar en avión así que no solo competir en el exterior sino también de viajar. Ya para mí es algo muy importante…”

P: ¿Dónde será el torneo?

R: “Se realiza en Cochabamba. Tengo el primer vuelo que sale de Buenos Aires hasta Santa Cruz (Bolivia) y de ahí otro vuelo hasta llegar a Cochabamba…”

P: Mucha suerte David y al regreso seguro estaremos en contacto…”

R: “Muchas gracias, muchas gracias a ustedes al Diario por esta nota…”

AGRADECIMIENTO A LA DIPUTADA SANDRA PARIS

David Zunino desea agradecer por este medio la colaboración recibida por parte de la diputada provincial Sandra Paris (del Bloque de Cambiemos) que ha sido de suma importancia. El agradecimiento también es extensible a Fabian Caballero, periodista de FM Masters de nuestra ciudad.