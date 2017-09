“Entre el 2008 y el 2015 se patentaron 50 mil vehículos 0 km”

El creciente parque automotor, la imbricada diagramación de las calles y la ciudad, los baches, la congestión en el horario de ingreso y egreso de las escuelas y la falta de conciencia al volante de muchos conductores generan una siniestralidad alta en Zárate producto del importante número de automóviles y motos que circulan a diario.

Por ello la dirección de Tránsito municipal apunta, sin dudarlo, a la educación vial, promoviendo planes como “Toyota y Vos Kids” desarrollado por la automotriz japonesa pero también insiste en mejora el transporte público de pasajeros bajo su, también imbricado Sistema Integrado de Transporte (SIT), que se va dilatando con el correr de los años.

“Zárate es una ciudad monocéntrica, todo lo administrativo y comercial se concentra en la Justa Lima y es por ello que decidimos aplicar, para no fomentar el uso de automóviles, el sistema de estacionamiento medido; en virtud de que no colapse toda esta zona. Es por ello que a nivel global, y por los altos niveles de contaminación ambiental y calentamiento global, la solución es el transporte sustentable. Por lo tanto nos proponemos generar en cada obra bicisendas, como en el Parque Urbano y la costanera, y a la par optimizar el transporte público”, expresó Néstor Gerlo, director de Tránsito municipal.

“A nivel mundial, en materia de seguridad vial, se habla de estas premisas; de que el vecino no utilice el auto como primera opción de medio de transporte. Entones hay que generar todos estos cambios pero, a su vez, tratar de cambiarle la mentalidad a la gente y es por ello que empezamos por los chicos”, evaluó Gerlo.

Parque automotor creciente

Los números oficiales brindados por el secretario de Tránsito son concretos, entre el 2008 y el 2015 se patentaron 50 mil vehículos 0 km entre autos y motos. “Luego del cambio de gobierno no tenemos aún los nuevos números sobre los patentamientos pero creemos que el ritmo se ha desacelerado por la actual situación económica. No creo que todos puedan acceder a una moto o un automóvil 0 km de la misma manera en que lo hacían antes. Pero más allá de esto siempre tratamos de estar un paso adelante, por ejemplo cuando fuimos los primeros municipios en colocar estacionamientos para motos. Estamos ante un vertiginoso cambio en el cual debemos ir adaptándonos y por eso estamos consultando a las universidades e instituciones que saben de esto realmente”, concluyó el funcionario público.