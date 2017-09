Candidata de Cambiemos recorrió el barrio Los Robles

La candidata a Concejal por Cambiemos, Maria Elena Gallea, junto al Concejal Angel Lavie, visitaron a los vecinos del barrio Los Robles.

“Estuvimos difundiendo el plan de materiales del Procrear, para que los vecinos a través de este plan nacional accedan a créditos para terminar o refaccionar su casa”, al tiempo que Gallea remarcó que “Este plan viene desde el gobierno anterior, y es bueno remarcar esto, ¿recuerdan cuando decían que Cambiemos iba a eliminar todos los planes y programas?, bueno esto no pasó, al contrario reforzamos los planes y llegamos a más vecinos”.

En esta línea “Mejor Hogar”, “permite a las familias acceder a créditos para la conexión a la red de servicios básicos, hacer refacciones o mejoras en sus casas”, explicó Gallea, “Familias con ingresos totales por grupo de hasta $26.580 (3 salarios mínimos, vitales y móviles), deben tener entre 18 y 69 años y sin antecedentes negativos en el sistema financiero, En el caso de buscar refaccionar el domicilio, el monto del crédito podrá ser de $10.000 / $15.000 / $20.000 dependiendo el tipo de obra que se desea realizar”.

Además la candidata y el concejal de Cambiemos explicaron: “estuvimos escuchando los problemas que tienen en dicho barrio, falta de luz, agua, etc., por esto no pueden mudarse a vivir a su propio espacio, nosotros desde el concejo enviaremos un pedido de informes para avanzar en esta situación”.