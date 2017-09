Presentación del libro de Sergio Robles “Sobre la pizarra negra de la desdicha”

Mañana viernes 15 a las 19.00 en la Unidad Académica Dr. José M. Guerci (ex Colegio Nacional) Sergio D. Robles presentará su nuevo libro “Sobre la pizarra negra de la Desdicha. Memoria sobre el miedo y los silencios en una comunidad educativa durante el terrorismo de Estado. El Colegio Nacional de Zárate (1976-1983)”.

En este trabajo, el autor aborda un tema que es universal, el miedo, que atraviesa a toda una sociedad sometida al autoritarismo y, para ello, utiliza como espacio de análisis histórico el antiguo Colegio Nacional de Zárate.

El texto está organizado en tres capítulos: El capítulo I trata el período previo a la dictadura y se titula “Antes del Terror. El clima de época pre-dictadura”. El capítulo II se ocupa del período que comprende la dictadura militar: “Durante el Terror. En tiempos de dictadura” y el último capítulo aborda la cuestión local entre 1973 y 1983: “Zárate: punto rojo”, donde se analizan una serie de entrevistas a docentes y ex alumnos de la institución. El autor dedica la parte final a una conclusión e incluye un apéndice documental.

El lic. Marcelo Jurisich en el prólogo de este trabajo de investigación nos dice: “Si hay algo que puede dar cuenta de lo invisible es lo que se ve, lo que se muestra. Si existe una forma de acercamiento a lo que se oculta, a lo que se vela, es con la memoria y su ejercicio pleno y consciente. Pero memoria no es historia, porque ésta implica reconstrucción, exploración, distanciamiento crítico. La investigación de Sergio Robles da cuenta de cómo opera sobre la memoria la fuerza de los hechos, pero también y sobre todo, de cómo nuestras imposibilidades se enmascaran para evitar el pasado. El Colegio Nacional de Zárate funciona, en este sentido, como un microcosmos de aquello que fue la patria misma, asediada por la barbarie disfrazada de civilización, parapetada cual sierpe funesta tras los uniformes de todo tipo: militares, los más visibles y evidentes; pero también civiles, empresariales, amigables y cotidianos. El profesor comprometido con su cátedra y con la historia aparece junto al colega presuntuoso y delator; el estudiante desaparecido junto a sus compañeros bien pensantes. Ocuparon las mismas aulas, las mismas salas de profesores. Sin embargo, no fueron lo mismo. A lo largo del texto y de las entrevistas podemos ver cómo la uniformidad se extiende sobre nosotros como un manto de silencio, la normalidad busca deshacer el pensamiento crítico y el miedo y la autocensura hacen el resto, en una institución que, justamente, debiera ser pionera e insignia a la hora de educar para pensar, para criticar, para ejercer la ciudadanía y la libertad y demandar justicia: la escuela. Lo peor sucedería si la escuela continuara siendo una institución verticalista, represora, uniformada, que siguiera censurando y promoviendo la autocensura y la repetición de conocimientos inofensivos. En otras palabras, una institución que fuera contra sí misma, un monstruo pergeñado por la burocracia estatal que olvida su pasado.

El trabajo de Robles nos sirve, como profesores, como estudiantes, como ciudadanos al fin, para evitar caer en ese abismo sin nombre que es el silencio”.