Violento asalto a un remisero

Ayer a la madrugada otro chofer de la agencia DyA ubicada frente al Parque Urbano fue la víctima de un violento robo en una noche zarateña que ya ha perdido el control.

“¡No me disparen, no me maten!”, fueron las palabras del remisero, suplicando por su vida.

“Pidieron un coche de barrio Matadero, para la esquina de Mitre e Islas Malvinas. Por lo general no aceptamos direcciones en esquinas y de noche solo trabajamos con nuestros clientes habituales; pero en este caso en particular dieron el nombre de una familia que normalmente toma autos nuestros, entonces no hubo dudas. Al llegar al lugar el chofer se encontró con tres jóvenes que cuando ascendieron al vehículo, le señalaron que querían ir hasta el barrio España. Cuando arribaron al vecindario uno de los sujetos extrajo un pistola 9 milímetros y, encañonándolo en su cabeza, obligó al remisero a detenerse y a bajarse del coche. Allí fue cuando otro de los delincuentes empezó a gritarle al delincuente que portaba el arma: ¡tirale! ¡tirale!. En esta traumática situación el chofer entró en una crisis nerviosa mientras pedía; `¡no me disparen, no me maten!´. Entonces fue en ese momento cuando los vecinos escucharon los gritos y salieron a la calle”, explicaron desde la agencia.

“Enseguida un móvil policial que circulaba cerca de barrio España encuentra al chofer e inicia la búsqueda del vehículo. Finalmente el auto, un Fiat Duna rojo, fue encontrado en barrio Matadero con las cuatro puertas abiertas. A raíz de estos hechos, lamentablemente, estamos evaluando la posibilidad de no mandar coches a esa zona. Culpa de esa gente sin código que le roba a un trabajador. Ahora nos preguntamos: ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo tanta inseguridad?”, se preguntaron desde la remisera. Y concluyeron: “creo que ya las autoridades saben a dónde están los lugares conflictivos de Zárate y ahí tienen que trabajar intensificando los patrullajes, aumentando la presencia. Desde nuestro lado lo único que podemos hacer, y para perjuicio de la gente, es dejar de enviar automóviles a barrios donde sabemos que corremos riesgo de no salir vivos”.