Crimen de Rocío Juárez: la Suprema Corte aún no resolvió la apelación sobre la liberación de Matías Escobar

En febrero de este año, la querella de la causa, representada por el Dr. Hugo Trindade, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, un Recurso Extraordinario, apelando la decisión del Tribunal de Casación que decidió la liberación de Matías Escobar.

El fallo, diametralmente opuesto a lo expresado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2, dictó la absolución de Escobar, quien había sido juzgado en primera instancia –y encontrado culpable- por el delito de “Participe Necesario”, por el femicidio de Rocío Juárez, ocurrido el 4 de junio del 2013.

El sorteo realizado determinó que la Sala I de la SCBA, será la encargada de analizar el fallo de casación, en virtud del Recurso Extraordinario presentado por el Dr. Trindade en febrero, pero hasta el momento, no ha habido una resolución.

“No tuve nunca un caso que se le asemeje a este; donde un tribunal condena a perpetua y otro lo absuelve”, manifestó Trindade a LA VOZ. “Hay tres personas que vieron las cosas de una manera, y tres que las vieron de una manera distinta”, agregó.

La decisión del Tribunal de Casación, sin duda, tuvo su repercusión en la comunidad; desde distintos sectores expresaron su repudio a la liberación de Escobar, quien había recibido la misma pena que su hermano, Pablo Escobar; este último, condenado por los jueces Daniel Rópolo, Ángeles Andreini y Elena Bárcenas a reclusión perpetua por “Abuso Sexual con penetración, en concurso real con Homicidio Criminis Causae y Femicidio”.

Durante el desarrollo del juicio, la defensa de los hermanos Escobar, a cargo de los Dres. Arias y Babington, mostró claras intenciones de lograr una reducción de pena para Pablo, y la absolución de Matías. Pero con un fallo unánime y ejemplar del Tribunal, las estrategias se vieron frustradas hasta que la causa llegó a casación.

“La interpretación de casación es como si Matías no hubiera participado de los actos de homicidio. No le da importancia al tema de que a Rocío la trasladan con vida, donde se le provoca una herida en el pie que es determinante, porque es vital. Para el Tribunal de Casación, si Matías hubiera ayudado a Rocío, no se hubiese modificado el resultado, además de que se argumenta que no estaba obligado a hacerlo, porque no estaba en posición de garante”, describió el Dr. Trindade.

Por otra parte, aquí se establece una discusión, donde se cuestiona si un fallo se resuelve sólo en virtud de cuestiones técnicas, o también intervienen aspectos sociales y humanos. “La pregunta que me hago es, el fallo tiene que ver con parte técnica o tiene que ver con parte humana de una persona que se desinteresó de ayudar a otra”, inquirió el letrado.

Por el momento, la revisión del fallo aun se encuentra pendiente y todo tiende a indicar que los resultados en los que derive este caso, sentarán jurisprudencia en la Justicia argentina, aunque hasta ahora, no exista una fecha estimada sobre cuándo habrá novedades.

Pero por otra parte, se abre una nueva arista en función -cabe preguntarse- de qué mensaje le envía la Justicia a la sociedad, donde un sujeto condenado a reclusión perpetua por un tribunal, es absuelto por otro; apoyado en determinaciones técnicas contempladas, vale decir, por el Código Penal de la Nación Argentina, pero sin considerar las conductas poco valiosas que se cometieron durante el desarrollo del hecho, que entran en contradicción con la moral y las bondades de los ciudadanos constituidos dentro de una sociedad.