Nuevas autoridades de APAL: “entre los jóvenes hay un total apoyo a la autonomía de Lima”

Este medio reflejó, hace pocos días, la férrea decisión del actual gobierno bonaerense de avanzar con la autonomía de varios municipios, entre ellos La Matanza y particularmente Lima.

A la par de ello, días atrás la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL) cambió de comisión y asumió un nuevo presidente, al igual que muchos representantes jóvenes que ya le otorgaron otra impronta a la comisión directiva y que más allá del objetivo último de la autonomía están dispuestos a hacerse cargo de modificar un paradigma, una nueva forma de pensar y de pensarse como limeños. En fin, una nueva conciencia colectiva. “Entre los jóvenes de 40 años para abajo hay un total apoyo a la causa de independizarnos de Zárate. Y esto se refleja en la conformación de esta nueva comisión directiva”, expresó el nuevo presidente de APAL, Javier Vulich; quien adelantó que la diputada radical, Sandra París, volverá a presentar el proyecto de autonomía de Lima y que además de la búsqueda de apoyo en la Legislatura de la provincia, el objetivo estará puesto en “contagiar al propio vecino de Lima por la causa”.

“En Lima hay una disconformidad general con el estado y el desarrollo del pueblo. Más allá de la poca voluntad política de los sucesivos gobiernos, nunca se unificó la protesta hacia un Lima libre. Por eso nos proponemos acercarnos más a las instituciones y al vecino de Lima para que el reclamo sea más masivo y aún más fuerte”.

Por otro lado, el nuevo titular de APAL aclaró; “el reclamo de autonomía no es un capricho sino que es un derecho que no se cumple en la provincia de Buenos Aires, pero que sí se cumple en el resto del país. Esto de tener partidos cabeceras es una de las restructuraciones históricas que debe darse la Provincia y es por lo cual hay tanta diferencia en cuanto a la calidad de vida en el partido cabecera y pueblo a otras distancias”.

Lima y La Matanza

En año pasado resonó fuerte la intención de la gobernadora María Eugenia Vidal de dividir al partido de La Matanza en cuatro partidos, algo que desde el kirchnerismo fue duramente criticado y acusado de “maniobra política”. De hecho su intendenta, Verónica Magario, fue dura con la intención de esta división y aseguró que de prosperar quedarían zonas ricas y pobres en lo que hoy es el partido más grande de la Argentina, en cuanto a cantidad de personas que habitan.

En el caso de Lima hay algo fundamental, que se trata de un polo nuclear y los próximos proyectos energéticos de este gobierno.

“La provincia de Rio Negro, a través de sus dirigentes y habitantes le dijo que no al emplazamiento de una Central Nuclear, por lo cual la “licencia social” otorgada por los limeños desde hace más de 40 años; hace que las condiciones estén dadas para que sea Lima el lugar de instalación de ambas centrales luego de la negativa de los rionegrinos. Pero teniendo en cuenta esta jurisprudencia el Ministerio de Energía y Minería deberá decidir si instala nuevamente otro proyecto de esta envergadura sin tener en cuenta la predisposición de los Limeños o, si de una vez por todas, tomarán la decisión política de otorgar la independencia a cambio de este “favor” al Gobierno Nacional”, comunicaron desde APAL. Y se preguntaron; “¿Existe en el mundo alguna localidad de más de 18 mil habitantes con capacidad de contener a un complejo nuclear de cuatro usinas nucleares, un reactor de 25 Megavatios como el CAREM y más proyectos de termoeléctricas en carpeta y no tener la posibilidad de desarrollo real con decisiones propias de su sociedad y su voluntad popular?. Que la Localidad de Lima sea un nuevo municipio de la provincia de Buenos Aires ya no pasa por una estrategia de política territorial ¿O sí? ¿Qué pasaría si los vecinos de Lima hicieran valer su `licencia social´ para que la construcción de nuevas centrales no vuelva a pasar por delante de sus narices sin lograr la ansiada autonomía? Tanto el Gobierno Nacional como el Provincial están en un problema, dado que en toda la región bonaerense sabe que todos los municipios son antinucleares y, tal como quedó demostrado en el caso de Rio Negro, la voluntad popular de los habitantes juega un rol de definiciones que la política no puede sostener en términos electorales. Ahora bien, tanto Macri como Vidal plantean otra forma de gobernar, ya que según sus propios funcionarios, se muestran distintos a otras gestiones ¿Tomaran en cuenta que una localidad como Lima debe ser un Nuevo Municipio de la Provincia de Buenos Aires?”, concluyen las preguntas que trasladaron a la comunidad, y como carta de presentación, la nueva generación de autonomistas limeños.