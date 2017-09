Iniciaron la obra de acceso a Zárate por Costanera que busca unir Mitre y Teodoro Fels

En la mañana de hoy lunes, el intendente Osvaldo Cáffaro llevó a cabo la firma del inicio de obra que buscará unir a través de una avenida, las calles Mitre y Teodoro Fels, configurando un nuevo ingreso a la zona costera, sin cruzar por la zona céntrica.

En un comienzo, el Concejo Deliberante había aprobado el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, que contaría con fondos de Vialidad Nacional, para la construcción del acceso que se iniciaría en las cercanías de la rotonda de ingreso a la ciudad, cruzando por debajo del puente Zárate-Brazo Largo y concluiría en la Costanera, aportando así una entrada alternativa a la zona turística de la ciudad, así como también la descongestión del tránsito pesado que circula por el interior del casco urbano.

“Esta obra tuvo muchas idas y vueltas, pero afortunadamente la podemos estar lanzando hoy. Vamos a hacerla por tramos, arrancamos un tramo de doble mano de 400 metros de largo”, señaló el intendente Cáffaro luego de la firma de inicio de obra llevada a cabo con un representante de la empresa CyE.

“Estamos muy contentos con la empresa, la vamos a hacer con recursos propios; esta obra iba a tener financiamiento de Vialidad Nacional y fue una de las tantas obras que no tiene el financiamiento del Gobierno Nacional.Iba a arrancar en la rotonda, por el camino auxiliar del puente, tenía que venir el anticipode la financiación de vialidad, no vino, y decidimos hacerla con recursos propios. El proyectosubió al Concejo Deliberantepara que me autorizaran a hacerla con recursos municipales, cuando empezamos a trabajar, tuvimos a la Gendarmería al otro día, así que fue imposible”, agregó el Jefe Comunal.

Originalmente, la obra anunciada durante la gestión de gobierno anterior planteaba un presupuesto de 50 millones de pesos, pero claramente los valores de construcción se encuentran desactualizados, por lo cual se decidió avanzar en etapas.

“Esta obra se va a unir con Teodoro Fels, estábamos pesando un ingreso a Zárate por el costado del puente, pero a partir de estas dificultades que hemos tenido, estamos planificando de hacerlo a través de Teodoro Fels, que se una por Caseros y con esta avenida, con la idea de que siga por delante de Witcel y de Celulosa. Sería una avenida de circunvalación”, expresó Cáffaro.

El primer tramo de los trabajos, contemplan un plazo de ejecución de tres meses, con una inversión de 21 millones de pesos. En lo que respecta al proyecto original, el intendente que no se han producido nuevos diálogos con las autoridades de Vialidad Nacional, y que “el último contacto fue una carta documento para que yo vaya a rescindir ese convenio que habíamos firmado”.

“Creo que es un manoseo político de la cuestión, lo importante es que estamos en marcha, no me interesa buscar culpables. Esta obra tenia financiamiento nacional, no lo tiene y vemos que a 700 metros están haciendo una obra gigante en las colectoras de Toyota. Eso no le hace bien a la democracia, ni a la gente de Zárate”, concluyó.

Por su parte, el arquitecto Claudio Rodriguez a cargo de la secretaría de Obras Públicas, detalló que los trabajos se iniciaron en Mitre y 7 de Julio, y continuarán hacia el sur por esta última, hasta la prolongación de la calle Bernardo de Irigoyen.

“Se está trabajando en un convenio para liberar la traza desde Mitre hasta Hipólito Yrigoyen para completarla”, anunció, y detalló que la obra se encuentra cuenta con especificaciones precisas para recibir la circulación de tránsito pesado: “Es una obra en hormigón, se van a hacer dos calzadas de seis metros y un parterre central con un cantero de un metro de ancho”.