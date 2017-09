Alimentación en primavera

Al comienzo de la primavera, es habitual que busquemos sentirnos mejor con nuestro cuerpo y ayudarlo a librarse de los excesos del invierno, donde seguramente hemos comido porciones más abundantes, comidas más calóricas, no nos hemos movido ni hidratado lo suficiente. La alimentación es individual y depende de los gustos, hábitos y estilos de vida de cada uno. Sin embargo aquí les dejo algunas sugerencias.

Comer sano y variado: elegí alimentos de estación, armando platos con variedad en colores y formas, evitando las cocciones en cuerpo grasos como frituras o grasas.

No realizar dietas extremas: cuando el invierno nos dejó algunos kilitos de más, lo importante es comenzar a realizar un cambio en la alimentación y en estilo de vida sin recurrir a dietas o preparados mágicos. El cambio debe ser lento, sostenible en el tiempo pero profundo para evitar que el próximo invierno nos vuelva a ocurrir lo mismo.

Realizar las 4 comidas: una alimentación ordenada en cantidad, calidad y distribución de alimentos nos asegura una adecuada nutrición y mejor control de la saciedad.

Desayuna siempre: nunca salgas sin desayunar, es la comida más importante del día. Un buen desayuno regula el resto de las comidas y te brinda la energía necesaria para comenzar. Alentá tus hijos a que tengan este hábito, recordá que los chicos aprenden con el ejemplo.

Consumí frutas y verduras de estación: recorré la verdulería, proba verduras que nunca hayas probado.

Hidratate: con el aumento de la temperatura, es necesario estar más atentos a la hidratación. No esperes a tener sed. Tomá entre 8 y 9 vasos con agua como elección principal. Los jugos, caldos colados, infusiones, soda, jugos de frutas también colaboran.

Lic. Marisa Vanden Ryn

Nutricionista clínica y deportiva UBA

Antropometrista ISAK 2

Turnos: 15 535162 [email protected]