Cáffaro criticó al Gobierno: “Hay un manejo político de los recursos extrapresupuestarios”

Desde comienzos de año, distintos intendentes bonaerenses vienen exponiendo sus quejas al gobierno de María Eugenia Vidal ante las dificultades para gestionar recursos, presuntamente, por no representar el mismo color político del gobierno nacional y provincial.

Consultado sobre cómo se aborda esta situación en el distrito, el intendente Osvaldo Cáffaro explicó que “hay una parte formal, que es el Fondo de Infraestructura Municipal que es un fondo a partir del endeudamiento de la provincia, donde los diputados y senadores definieron que un porcentaje de eso vayan a los municipios, y que se distribuyen en forma equitativa a los porcentajes de participación”.

Ahora bien, según sostuvo el Jefe Comunal, los recursos extrapresupuestarios, solicitados por fuera del FIM, no están corriendo la misma suerte: “Sin lugar a dudas hay un manejo político. Hay municipios vecinos donde han llegado partidas extras, no hay una distribución democrática de esto.Este gobierno de Cambiemos que dijo que venía a hacer una política distinta, yo creo que ha profundizado algunos males de la política anterior. Nosotros vamos a seguir defendiendo a la gente y gestionando, sigo teniendo muy buen diálogo con el gobierno provincial y nacional, pero en la realidad, a veces tengo que ir 20 veces para conseguir algo o no conseguir nada”.