La Bohème de Puccini en el Teatro Coliseo

“La Bohème” una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, se presentará el próximo sábado 23 en el Teatro Coliseo de Zárate, en una actuación organizada por la Sociedad Italiana, con el auspicio del Municipio.

Este evento le da continuidad a la Temporada Lírica 2017 en el Coliseo, donde el Ensamble Lírico Orquestal consolida presenta esta ópera con cantantes, instrumentistas, directores, coreutas, de reconocida trayectoria. En total, son 80 artistas en escena, en un marco estético visual y dirección teatral a cargo de Raúl Marego y la dirección musical de la maestra del Teatro Colón Susana Frangi.

La función dará comienzo a las 20:30, las entradas ya está en venta, las localidades son numeradas con un precio único de $ 350 y 20% de descuento para socios.

LA OBRA MAS BELLA Y CONVINCENTE DE PUCCINI

“La Bohème” es la cuarta del total de 12 óperas compuestas por Giacomo Puccini, considerada por muchos analistas como su obra maestra.

Impresionado Puccini de la novela “Escenas de la vida bohemia” de Henry Murger, se decidió a componer la nueva ópera tomando como tema el de esa obra literaria.

Para poner en marcha su proyecto sobre “La bohème”, Puccini llamó a los libretistas Luigi Illica y Giusuppe Giacosa. Con ellos ya había trabajado en “Manon Lescaut” y con ellos también habría de formar una suerte de sociedad que, aparte de esta “Boheme” luego daría tan importantes frutos con “Tosca” y “Madama Butterfly”.

Después de dos años de estricto control sobre los libretistas, Puccini inició la composición en enero de 1895, terminando su trabajo en noviembre de ese mismo año.

El estreno tuvo lugar el 1° de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín, bajo la batuta de Arturo Toscanini, quien a esa fecha tenía apenas 28 años de edad.

La acogida del público fue buena, pero con una crítica dispar entre los que veían una obra maestra y quienes la tildaban de ópera fallida en deplorable retroceso.

No pasó mucho tiempo para que las opiniones se unieran, concordando en que frente a “La Bohème” se estaba ante una de las máximas creaciones del género lírico, portadora de posteriores éxito que no muchas obras operáticas pueden ostentar.

La fama y popularidad de “La Bohème” ha sido tal, que en nuestro país, por sólo dar un dato, fue representada en más de 50 temporadas durante el pasado siglo 20.

No solo la belleza indescriptible de sus melodías, la clave del gran éxito de La Bohème, sino sobre todo el hablar de lo que cualquier generación de cualquier época comparte, es que la representación metafórica de la juventud con alegría y despreocupación, no se ha apagado todavía por las asperezas de una madurez más realista. El logro de Puccini es conseguir que cualquier oyente se vea reflejado en las ilusiones los sueños, esperanzas de ese grupo de bohemios ¿Quién no conoce la emoción del primer beso, la desilusión de un encuentro perdido, el ardor de los celos, la esperanza de nostalgia, la pérdida?.

El poeta, el pintor, el estudiante de filosofía, el músico divertido y bullicioso que sacrifican la vida al arte con los bolsillos vacios. Como también somos nosotros, de vez en cuando, la descarada Musetta, amable y generosa o la Mimí ingenua, frágil y un tanto puritana.