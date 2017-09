Los judiciales aceptaron la oferta salarial de la Provincia

Tras varios meses de conflicto entre judiciales y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector decidió aceptar por mayoría un aumento del 21,5% con una bonificación del 2,5% retroactiva a diciembre del 2016.

El mecanismo del aumento quedó conformado de la siguiente manera: 2% al 1 de enero de 2017;10% (acumulado) al 1 de marzo; 16% (acumulado) al 1 de agosto para llegar al 21,5% al 1 de septiembre.

También incluye una cláusula gatillo, ya que en caso de que la inflación acumulada durante el año calendario de 2017 supere el 21,5%, los salarios básicos se ajustarán automáticamente hasta equiparar la inflación, a partir del mes en que tal condición se haya verificado. En tanto, el arreglo establece el inicio de las negociaciones salariales de 2018 antes del 15 de marzo.

“Esta aceptación pone fin al largo conflicto que los y las judiciales sostuvimos durante más de seis meses con el gobierno de María Eugenia Vidal. Debemos valorar el gran esfuerzo que cada uno de nosotros y de nosotras hizo para defender nuestro salario y los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras”, afirmó Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense.

PROTESTA DE MEDICOS

Por su parte, los médicos y profesionales de la salud que ya habían cerrado su acuerdo salarial con el Poder Ejecutivo pero aseguraron que el gobierno no ha cumplido con lo que firmaron las partes. Por ese motivo, llaman a una jornada de protesta provincial para este miércoles 20.

“El pago del incremento salarial acordado se ha efectivizado, aguardando su continuidad con el porcentaje final anual en el mes de octubre”, detallaron desde Cicop pero contaron que el “gran déficit sigue siendo la lenta interinización de los becarios, con un número muy menor al estipulado”.

A su vez recordaron que la semana anterior largaron la campaña “Vidal firmá” para obtener respuestas por parte de la gobernadora bonaerense. Hasta el momento no han logrado ese objetivo entonces confirmaron el avance del reclamo.

“En función de ello, con sólo 96 profesionales ingresados al sistema hasta el momento, el miércoles 20 realizaremos la jornada de protesta, con asambleas y acciones locales en diversos establecimientos”, confirmaron.

Por último, adelantaron que “será el primer paso de una demanda que tendrá su continuidad si no se cumplen los compromisos consensuados. CICOP insistirá por todos los medios a su alcance en que lo que se acuerda se debe cumplir y que, si ello no ocurre, el Gobierno es responsable”.