Con fuerte respaldo, se presentó la lista 503 de Unidad Ciudadana

En el marco del inicio de la campaña de cara a las elecciones generales de octubre, los candidatos de Unidad Ciudadana iniciaron una recorrida en el barrio San Jacinto..

Allí estuvo presente José “Beto” Bugatto, candidato a primer concejal por la lista 503, junto al resto de los candidatos. En la plaza, dialogaron con vecinos y llevaron a cabo acciones como la limpieza del lugar, y la mejora de los juegos. “Venimos trabajando junto con los vecinos, hemos preguntado cuales eran los problemas. En esta plaza vienen los chicos, la gente después de trabajar y los ancianos. Decidimos limpiarla, reemplazamos algunos juegos, pintamos y plantamos algunas flores de colores”, refirió Bugatto.

Según adelantó, durante la campaña recorrerán plazas y clubes, “para ayudar a la ciudadanía, hasta que podamos llegar al Concejo Deliberante y desde ahí ayudar con más fuerza”.

Respecto a cómo se desarrollarán las actividades rumbo a las elecciones, Bugatto sostuvo que “los desafíos están concluidos”, y expresó: “La única problemática que tuvimos en las PASO es que fuimos en tres listas diferentes; al ganar las elecciones, me puse en comunicación con el resto de las listas que, al unísono, nos contestaron que trabajarían con nosotros. De esta manera, se cumplió lo que deseaba Cristina, que era la unidad peronista”.

En este marco, y siguiendo la premisa “el que pierde acompaña”, el referente de Unidad Ciudadana remarcó que la actividad partidaria continuará realizando recorridos “casa por casa para conocer bien a fondo las problemáticas de los vecinos. Tenemos nuestro equipo de técnicos, arquitectos y abogados, pero queremos conocer los problemas desde la perspectiva de ellos”.

En la misma sintonía, agregó: “Desde las PASO hasta acá, me han visto caminar los barrios; hay problemáticas en medio Zárate. Queremos juntarnos a todos y decidir en conjunto, no sólo ahora que hay elecciones, mi idea es llegar al HCD y hacer cosas para el pueblo”.

Por su parte, María Romero -segunda en la lista que encabeza Bugatto- manifestó: “Estamos redoblando esfuerzos para esta campaña, hemos sido muy bien recibidos por los vecinos. Siempre dije que quiero ser una voz de los vecinos en el Concejo Deliberante, por eso vamos a ser una oposición constructiva, donde vamos a trabajar en beneficio de los vecinos. Tenemos muy buenas expectativas, estuvimos reacomodando la plaza, haciendo cosas para el vecino”.

En cuanto a las necesidades primordiales en la ciudad, Romero explicó: “Hoy faltan obras en los barrios, que están descuidados; por eso necesitamos que los vecinos nos acompañen. Tenemos una coherencia política, estamos trabajando todos juntos, sin mezquindades, sin egoísmo. Queremos que en el 2019 tengamos un intendente peronista”.

Acto en el PJ

Más tarde , con la presencia de los principales referentes de las listas 2, 4 y 6 que participaron de la interna de Unidad Ciudadana en agosto, quedó sellada la unidad de todas las agrupaciones peronistas de la ciudad con un acto en el PJ.

Además de Bugatto, primer candidato a concejal, estuvieron presentes el diputado nacional Abel Furlán, el senador Sergio Berni, el Secretario General de Uocra Zárate, Julio González, el candidato a diputado provincial Oscar Villarreal, el diputado provincial Marcelo Torres a través de una nota de adhesión y los actuales concejales Lucas Castiglioni, Leonel Soto y Facundo Ocampo (cuarto en la lista de candidatos a concejales de la lista 503 detrás de Julián Lalli).

En las alocuciones realizadas por los referentes del espacio, los oradores coincieron en ratificar su profundo compromiso con los vecinos y sus necesidades. Con fuertes críticas a los gobiernos nacional y provincial de Cambiemos, Bugatto, señaló que a los vecinos debemos llevarles soluciones concretas y no plantearles problemas a los muchos que ya tienen derivados de los tarifazos, desempleo, quita de beneficios sociales y olvido de nuestros jóvenes y jubilados”.

En tanto, los presentes destacaron que son la única lista de Unidad Ciudadana completa con candidatos nacionales, provinciales y seccionales.