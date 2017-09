El Municipio trabaja en simultáneo en más de 40 obras

El Municipio informó que trabaja en simultáneo en más de 40 obras públicas. En ese sentido, se llevó a cabo en Lima la inauguración de la pavimentación y construcción del Boulevard de la Avenida 2 y la puesta en valor de la Plazoleta de la Virgen.

Con la presencia del Intendente Osvaldo Cáffaro y su equipo, se desarrolló una jornada de fiesta para inaugurar la entrada a la localidad.

La jornada comenzó con la presentación del ballet Suyai, del ballet Herencia de mi patria y del ballet Municipal. Luego, se hizo el protocolar corte de cinta para dar por inaugurada la obra. Y para finalizar, tocó el grupo local Restablecer, quienes concluyeron con un show de folklore.

Respecto a las obras realizadas, el Boulevard de la Avenida 2 contempla la pavimentación y la construcción del mismo para darle un mejor ingreso a la localidad. Por otra parte, se hizo la puesta en valor de la Plazoleta de la Virgen con un mejorado del espacio y pintura de la misma.

Esta obra tuvo una inversión de cuatro millones de pesos, que provinieron del Fondo de Infraestructura Municipal y la empresa adjudicada fue CAR-JOR S.A.

El Intendente Osvaldo Cáffaro, tras el corte de cinta, manifestó: “Esta obra tan importante cambia todo el aspecto y toda la visual de la entrada a Lima y del Parque Urbano. Lo importante es que no paramos y seguimos haciendo cosas por Lima, a pesar que nos queden muchas cosas por hacer”.

“Hace 10 años cuando vinimos a Lima había 8 o 9 cuadras asfaltadas y hoy tenemos más de 70 cuadras. No inventamos nada, son datos de cómo venimos trabajando”, añadió el Jefe Comunal.

Por su parte, el Secretario de Hábitat, Planificación e Infraestructura, Claudio Rodríguez, informó: “Son obras que eran un compromiso de NASA y que con el cambio de gobierno quedaron inconclusas. Con la decisión política de nuestro Intendente, elaboramos los proyectos y llevamos adelante la obra con el Fondo de Infraestructura Municipal”.

“Estamos poniendo fin a una etapa muy importante para Lima, ya que mejora el ingreso y el Parque Urbano. También pudimos terminar la Planta de tratamiento de residuos cloacales, la Avenida 11, y otras obras”, agregó el funcionario Rodríguez.

La jefa de Relaciones con la Comunidad de Lima, Cristina Gualdoni, expresó: “Para nosotros es importantísimo ya que es una obra que estaba paralizada y gracias al Intendente Cáffaro se reactiva. Sentimos el espacio público como propio y era muy necesaria terminarla”.

“Estamos en un lugar que no tenía utilidad y ahora se están recuperando todos estos espacios públicos, lo que nos genera una grandísima alegría”, concluyó Gualdoni.

Respecto del Hospital Intermedio de Lima, el Intendente Osvaldo Cáffaro anunció que, tras la negativa del financiamiento por parte del Banco Provincia para comprar la aparatología, “reacomodamos el presupuesto para darle 7 millones de pesos que se destinarán a la aparatología. Ya compramos todo y dentro de poco esperemos estar inaugurando el Hospital Intermedio de Lima”.

AMPLIACION DE LA AVENIDA MITRE

Otra obra que se trabaja es en la ampliación de la avenida Mitre desde 19 de Marzo hasta Brown, que busca facilitar el ingreso al Centro y dar mayor seguridad vial a conductores y a peatones.

En los últimos días se completó el hormigonado de la cabecera de la avenida en su intersección con la calle 19 de Marzo. Y esta semana comenzó a colocarse el hormigón sobre Mitre entre Brown y Justa Lima.

La obra consiste, en esta primera etapa, en la transformación de la avenida Mitre, desde 19 de Marzo hasta Brown, en una avenida de doble mano, cantero central, con 4 carriles y estacionamiento.

El objetivo no es sólo ampliar y embellecer una de las principales avenidas de la ciudad, sino también completar una trama urbana para descongestionar el tránsito vehicular.

Para una etapa futura, el proyecto es seguir con la doble mano y cuatro carriles desde Brown hasta la avenida Lavalle.

JARDIN MATERNAL EN BARRIO ESPAÑA

En el barrio España, se está construyendo un Jardín Maternal Público al lado del Centro de CEPAM del barrio y, según señalaron desde la Secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura, la obra tiene un 35 % de avance.

Ayer por la mañana se colocó el hormigón en vigas y losas que contendrán al nuevo edificio.

La obra cuenta con un presupuesto de 8 millones 800 mil pesos, gestionados a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, área municipal que se ocupa de los temas referidos a la Educación.

EL JARDIN

El Jardín Maternal del barrio España será destinado para nenes y nenas de 45 meses a 2 años de vida, tendrá 3 aulas, un Salón de Usos Múltiples y el paquete de servicios para las comodidades del personal.

Allí podrán concurrir 30 alumnos por turno y el objetivo es que pueda abrirse en el ciclo lectivo de 2018.