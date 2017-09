[simpleadvert id="10" w="680" h="100" title="semibanner2 deportes"]

Entre sábado y domingo se jugarán los partidos de ida de las semifinales

En la sede liguista fueron programados los partidos de ida de las semifinales del Torneo Oficial de la Liga Zarateña de Fútbol que se estarán llevando a cabo el próximo fin de semana, entre el sábado 23 y el domingo 24.

LA PROGRAMACION

Estos serán los encuentros de ida de las semifinales:

– SABADO 23 – 16 horas: Belgrano (2º de la Zona “B”) vs. Sarmiento (1º de la Zona “A”). Cancha: Belgrano.

– DOMINGO 24 – 18 horas: Central (2º de la Zona “A”) vs. Estrada (1º de la Zona “B”). Cancha: Central.

EN QUINTA DIVISION

Los dos partidos de ida de las semifinales irán el sábado con esta programación: 14 horas: en Belgrano, el local vs. Sarmiento; y 15.30 horas: en Copiapó, CADU vs. Central.