Esta noche se disputa una nueva fecha del Certamen Clausura de FUTSAL local

Esta noche habrá de continuar el Campeonato Clausura de FUTSAL (fútbol de salón) local, tercero de la temporada 2017, en el gimnasio “Carlos Vasino” bajo la organización del Club Atlético Paraná.

En la ocasión irá la octava fecha con la disputa de dos encuentros.

La programación para esta noche

Estos serán los partidos para la jornada de hoy:

– 20.30 hs. A dos Toques vs. Intermitente (Zona “A”).

– 21.30 hs. Deportivo Ferry vs. Barrio Cementerio (Zona “B”).

Sigue el viernes

Por su parte la actividad de este certamen continuará este viernes 22 con la disputa de la novena jornada que anuncia estos enfrentamientos:

– 20.30 hs. Los Pibes vs. El Dorado Juniors (Zona “A”).

– 21.30 hs. Los del Sur vs. Los Leones (Zona “B”).

Los resultados del lunes

El pasado lunes 18 con dos partidos se jugó la séptima fecha de este campeonato.

En la oportunidad ganaron Gastando Suela por la Zona “A” y La Gringa Juniors por la Zona “B”.

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en la jornada:

– ZONA “A”: La Gira FC 6 (Nelson Rotela -2-, Rodrigo Salinas -2-, Nicolás Ocampo y Gabriel Ruíz) – Gastando Suela 12 (Alexis Ocampo -6-, Fernando Brito -3- Lautaro Martiranía -2- y Darío Villalba).

– ZONA “B”: La Gringa Juniors 5 (Jonathan Ramos -2-, Ignacio Fernández, Cristian Cotto y Enzo Rodríguez) – Es lo que Hay 1 (Javier Tereszczuk).