Para Mateo Montero “la diferencia la marcamos en el recambio de jugadores”

Náutico Arsenal conseguía el sábado el ascenso de categoría regresando a Segunda División de la URBA.

Al terminar el partido y en medio de los festejos del plantel, LA VOZ dialogaba con Mateo Montero, medioscrum del conjunto ribereño.

Esta fue su palabra y su análisis del presente del equipo zarateño.

“Desde el 16 de Octubre del año pasado estábamos esperando éste momento.

Ese día con Varela tocamos fondo y ya en la semana arrancamos tuvimos un par de reuniones y en noviembre empezamos con el objetivo que recién hoy logramos…”

Una segunda ronda espectacular con siete triunfos en siete partidos.

“Sí, fuimos de menor a mayor. Somos un plantel de 40 jugadores y hay prácticamente 20 o 23 en un mismo nivel. Es decir todos los que entran de afuera en el segundo tiempo marcan la diferencia. Creo que esa diferencia es el recambio de jugadores que tenemos para esta categoría. Y ahora a seguir mejorando….”

¿Con quien compartís este ascenso?

“Con mi familia, hoy vino mi hija por primera vez a verme (aunque no me vio mucho ya que estaría durmiendo) y mi novia que hace un mes fui papa y me sigue bancando el venir a entrenar, venir los sábados a jugar y dejarme dormir los viernes a la noche…”