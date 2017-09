Brutal agresión a una joven para robarle el celular

El hecho ocurrió días atrás, pero trascendió en las últimas horas. Una joven se encontraba junto a un amigo en la zona de las escaleras ubicadas en el cruce de las calles Suipacha y 9 de Julio, a pocos metros de la zona del mirador.

Eran cerca de las 16 horas, cuando los jóvenes se encontraban charlando en el lugar, a la espera de otro amigo que debía llegar. En ese momento, un hombre de alrededor de 35 años, en apariencia sobrio, de rulos y vestido con una gorra, una camiseta de futbol roja y azul, y un jogging negro, comenzó a bajar las escaleras y les preguntó la hora a los jóvenes que se encontraban sentados algunos escalones más abajo.

Tras recibir la respuesta, el sujeto se fue del lugar y todo parecía transcurrir con normalidad. Pero pocos minutos más tarde, el mismo individuo volvió a las escaleras, armado con un cuchillo de uso hogareño y les exigió los celulares; ante la amenaza y el amedrentamiento con el arma punzante, el joven le entregó su móvil, pero su compañera se negó.

“En ese momento, intenté levantarme y salir corriendo, pero no pude porque me sostuvo del hombro y me dijo ‘vos de acá no te movés’. Cuando me lo pide a mí, me resistí y le dije que no, me volvió a repetir ‘dame el celular’ aún más enojado”, relató a LA VOZ la joven agredida. Al continuar con su negativa, el delincuente golpeó a la adolescente en la cabeza y, después de un forcejeo, volvió a golpearla con el mango del cuchillo.

“Cuando me pega en la boca, me dejó sangrando, y se fue corriendo al lado de la Base Naval. Me quedó un moretón, y me aflojó los dientes, pero no llegó a más por suerte”, describió la joven.

Al salir nuevamente hacia Suipacha y 9 de Julio, una mujer les brindó asistencia y un efectivo de Prefectura Naval Argentina se acercó al lugar, pero decidió no tomar intervención, así como tampoco asistió a las víctimas. Según relataron, la familia que los asistió efectuó un llamado a la policía, pero a pesar de haber descripto las circunstancias y la sucesión de los hechos, en ningún momento se hizo presente un móvil policial en el lugar.