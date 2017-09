La Cantata Isleña presenta su disco en Pachamama

Mañana, desde las 21 horas, Pachamama Espacio Cultural (Jean Jaures 724, Campana) será el sitio donde se llevará a cabo la Cantata Isleña y la presentación de su disco, junto a una exposición fotográfica a cargo de Matías Barutta.

El rio trae información, saberes, recuerdos y un mundo intangible que solo habita en el Delta; en su largo transcurrir, ofrece acontecimientos atravesados por sentir isleño y su gente.

La “Cantata Isleña”, es uno de ellos. Con su génesis como un repertorio musical, brota de las profundidades de nuestro Delta, y en ella se congregan aquellas pequeñas historias que hacen a esa gran historia del monte, a orillas del Paraná. Los y las isleñas nos entregan sus ojos, sus voces y el viento que los transporta. La música viene detrás y se monta en su inabarcable cauce, para cantar: Esto somos y acá estamos, de este lado del río.

La Cantata se presentó por primera vez en noviembre del año pasado. El teatro del Recreo Blondeau se vistió de gala para una presentación que invoca al espíritu del rio, del barro, del monte y el machete. Matías Barutta, impulsor y coordinador del evento, contó a LA VOZ: “La Cantata Isleña es muy identitaria de la isla, nos reunió a distintas personas que nos atraviesa el rio de distinta manera, con una carga de trabajo y de vivencia muy grande. Todo se ha cruzado, como construir un repertorio con letras que nacieron en la isla. La música es toda mano de obra de Hugo Correa y parte de ella se ha compuesto en el rio. Ha quedado un repertorio muy variado, que incluye desde una chamarrita a un chámame, y que habla de la música litoraleña”.

A pulmón

No existe otra expresión para describir el trabajo realizado, que hoy podemos tener de manera física, palpable: A pulmón. Con los pocos recursos económicos que había –porque los espirituales nunca escasearon-, los integrantes de la cantata que conforman Fátima Álvarez, Mariela Correa, Matías Barutta, Javier Marizaldi, Neri Pérez, Nicolás Correa, Sebastián Astorga y Hugo Correa, llevaron adelante la grabación de un disco que será presentado mañana.

“El proceso fue durante todo el verano, donde estuvimos grabando; la cantata en sí, tiene su fuerte en el vivo. Esta es la primera presentación con disco en mano, de algo que recién empieza”, contó Barutta.

La carne del monte

Acompañando esta presentación, se inaugura también la muestra “Carne” del fotógrafo Matías Barutta (Proyecto Delta). Una serie de fotografías que nace en abril del 2016, con la creciente más tenaz que azotó al sector insular en los últimos años.

“En esta etapa decidí ser de más libre interpretación y esta es una serie que surge en abril del año pasado, donde estuve mucho con familias isleñas viendo como pasar la creciente; la cultura isleña y sus saberes son más grandes que lo que vamos conociendo día a día, y me ha llevado a acompañarlos a las noches en el monte, en busca de alimento. Conocer la carne de la noche, meterse en las entrañas, ver como se mueven los animales, como huele el monte, que pasa con cada cosa, como nos va avisando cada pequeño movimiento de un árbol, o navegar de noche, es algo que me ha despertado, y estuve trabajando en este tiempo. Creo que esto apela a los sentimientos más íntimos de cada uno, los miedos, la sorpresa, la impaciencia, el hartazgo, los mosquitos en el medio del monte en una noche de verano. Es una serie que sigue laburándose”, concluyó Matías.