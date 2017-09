La ciudad tendrá una delegación de la Defensoría del Pueblo

Desde el año 2014 que varios proyectos buscan generar la Defensoría del Pueblo, tanto por afuera como por pedidos puntuales de vecinos como de los mismos ediles.

Sin embargo nunca se pudo sancionar a nivel local una iniciativa de este tipo que garantice a los ciudadanos esta instancia democrática cuyo objetivo es la garantía de los derechos individuales y colectivos de los bonaerenses.

Finalmente, y tras varias idas y venidas, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha decidido designar a un delegado que trabaje en nuestra ciudad. La elegida fue la abogada María de los Angeles Reale; quien ya fue anunciada y nombrada y se espera que asuma sus tareas ni bien esté preparada la oficina destinada para tal fin en la sede de la Universidad de Lomas de Zamora. Con la apertura de esta oficina en Zárate, sumarán treinta delegaciones en total en todo el territorio provincial.

Defensoría del Pueblo

La figura del Defensor del Pueblo es un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y quienes se encuentren en tránsito por ella.

Asimismo, debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la Constitución y las leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión no a través de la confrontación sino de la colaboración crítica.

Dicha figura fue incorporada en la Constitución en la Reforma de 1994. “Artículo Nº 86 de la Constitución Nacional: El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

Además consta sus funciones en el artículo 55 de la Constitución Provincial: “El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones”.

En tanto la elección del Defensor del Pueblo corresponde al Poder Legislativo, es decir, es nombrado por los miembros de ambas Cámaras Provinciales y permanece en el cargo por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido para un segundo mandato.

El Defensor del Pueblo es un organismo de Derechos Humanos, en tanto, protege, garantiza y promociona los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas. Es por esto, que sus criterios fundamentales de acción se basan en la no neutralidad, trabajando para el fortalecimiento de la democracia en sentido amplio, garantizando el acceso a derechos y actuando en favor de los sectores vulnerables; y en la no judicialización, buscando alternativas que permitan resolver los conflictos de forma menos costosa y más efectiva, como la mediación y el diálogo.