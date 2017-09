Desafectaron a diez efectivos de la Policía Local de Zárae

Días atrás se conoció que la nomina de efectivos que posee en la ciudad la Unidad de Policía Local, a cargo del comisario inspector Víctor Castro, recibió la baja de más de diez uniformados tras una evaluación llevada a cabo por la Provincia de Buenos Aires.

La fuerza había sido lanzada durante la gobernación de Daniel Scioli a cargo del territorio bonaerense; la iniciativa, buscaba la creación de un agente de proximidad, surgido de la propia comunidad, con conocimiento del territorio.

Con el cambio de gobierno a nivel provincial, como primera medida se extendió el plazo de capacitación de los cadetes, puesto que el preocupante cuadro de inseguridad en el que azotaba a la provincia en aquellos días, y que aun hoy es tema de debate y análisis, llevó al gobierno de Scioli a apurar la salida de una fuerza con un entrenamiento de seis meses, que luego fue ampliado por la actual gobernadora Vidal.

“Hubo una recomposición y un reentrenamiento de las policías locales en la provincia de Buenos Aires, y en el caso particular de Zárate, hubo personal policial que, a criterio de los evaluadores, no podían seguir prestando servicio como oficial de policía”, respondió el Secretario de Seguridad, Gastón Otero, ante la consulta sobre la situación del personal policial en la ciudad. Según detalló el funcionario, sin demasiadas especificaciones en torno a las razones, son más de diez los efectivos que ya no forman parte de la fuerza.

En la ciudad, egresaron dos camadas de Policías Locales; luego de eso, y hasta el momento, el gobierno provincial no ha mostrado interés de incluir en su agenda acciones para engrosar las filas de la fuerza.

“Entre las dos camadas que hubo hasta la segunda selección que fue la ultimo, había 147 policías; hoy estamos en el orden de los 90 agentes como fuerza efectiva”, agregó el funcionario y, respecto a la consulta sobre si se prevén nuevas convocatorias para la fuerza, sostuvo: “Esto hay que elaborarlo, no es algo que pueda decidir yo, tiene que ver con el dialogo permanente que hay con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sobre las situaciones que tienen que ver con la mejora de los esquemas de seguridad del distrito”.