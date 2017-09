Los candidatos de Nuevo Zárate relanzaron la campaña

En un acto que convocó a distintos sectores políticos y sindicales, además de instituciones y vecinos en general, en la tarde de ayer se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de Nuevo Zárate dentro de Unidad Ciudadana, que lleva como primer candidato a concejal para las próximas elecciones legislativas a Mauro Tulia.

Allí estuvo presente la candidata a diputada provincial, Patricia Moyano, quien resaltó la unidad de distintos sectores de cara a los comicios de octubre. De esta manera, sostuvo que las tareas de campaña apuntarán a “seguir caminando las calles con el intendente que está recorriendo con nosotros, y proponiendo a los vecinos el vinculo, para aclarar, recordar y poner de manifiesto, qué es lo que está pasando con los fondos de las obras que tenían financiamiento y no se pueden ejecutar porque hace un año que asumió Cambiemos. Zárate no avanzó porque no se están utilizando los fondos de los programas que estaban planteados porque hubo que bajar licitaciones de obras de Zárate y Lima”.

En esta línea, Moyano, que aspira a ocupar una banca en la legislatura provincial, manifestó que “hay cuestiones que Zárate y Lima tienen que resolver, como cuestiones de salud, los afiliados de Ioma que no tienen servicio, obras de infraestructura, lograr tener una mayor carga presupuestaria y que no estemos limitados por ser de otro color político”.

Asimismo, reafirmó la conducción de Osvaldo Cáffaro como referente de Unidad Ciudadana y aseveró: “Tenemos claro que hoy el referente máximo en Zárate, desde el 2009 que nos adherimos al Frente para la Victoria, es el compañero Cáffaro, eso es claro como el agua. Algunos quieren acumular algún lugar de poder; desconocer a Osvaldo como un referente en la ciudad y en la región, es no ver la realidad de las cosas”.

Por otra parte, aseguró que “la vida de cotidiana de los vecinos se ha modificado, han pasado cosas que no venían sucediendo, que tienen que ver con los derechos humanos, la perdida de la fuente laboral”, y agregó que “hay gente que va a aquedar fuera de sistema y no lo podemos soslayar. Tenemos dos años más de un gobierno que profundiza este modelo económico, hay que ver qué alternativas hay”.

Al respecto, Mauro Tulia, quien encabeza la lista a concejales junto a Ana Laura Allemann, manifestó: “Estamos con muchas expectativas, cada lanzamiento de campaña es una fiesta de la democracia”.

En el marco de las acciones de campaña, el candidato explicó que buscarán lograr un mayor acercamiento al vecino, y continuar con “cuestiones particulares como la defensa del espacio público y el dominio público que es del pueblo. Escuchar a los vecinos, sus necesidades, y lo que venimos haciendo en el trabajo diario”.

Según su apreciación, en los próximos comicios esperan un repunte en los resultados, en comparación con las PASO; del mismo modo, subrayó: “Creemos que va a haber una polarización a nivel nacional y va a arrastrar mucho a nivel local”.

Sobre el cierre de la noche, ante los presentes convocados en el salón partidario ubicado en calle 7 de julio, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, el intendente Osvaldo Cáffaro hizo su alocución y manifestó: “Una vez más estamos acá como tantas veces pregonando que estamos para defender a los que menos tienen, ese es el legado de Néstor y Cristina. Esa es nuestra esencia”. Al respecto, agregó que “Cristina ganó por siete puntos en las PASO y va a volver a ganar en la próxima elección”, y luego agradeció a los distintos sectores que “son parte de la transformación de la ciudad.

“Esta no es una unidad ciudadana sesgada, acotada, ésta es una unidad que va mucho mas allá de una expresión política partidaria. Por eso están todos los sectores acompañando y formando parte. El cambio desde hace diez años fuimos y seguiremos siendo nosotros. Hemos transformado la ciudad, en infraestructura, en equipamiento, en cultura, en salud, en educación. Una ciudad para la vida tiene que contener a todos”, expresó y continuó: “Tenemos las raíces plantadas, hay un proyecto de ciudad desde hace diez años. Siempre fuimos de frente, con miles de errores, pero siempre adelante a cara descubierta, no hay lugar en esta ciudad para los conservadores. Si a esta Argentina le falta de todo, ¿cómo va a gobernarnos un partido conservador?, hay que seguir profundizando el cambio, y estamos dando una señal desde Zárate.